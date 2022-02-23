Garanti Bankası’ndan Herkese Kimlik Numarasına Göre 15.000 TL Ödeme! Başvuru Yaparak Hesabınıza Aktarabilirsiniz…

SON DAKİKA: Garanti Bankası’ndan Kimlik Numarasına Göre 15.000 TL Tutarında Ödeme Yapacağını Duyurdu. Başvurularınız Yaparak Hemen Hesabınıza Aktarabilirsiniz…

Garanti Bankası ihtiyaçlı durumda olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi kullandırmak için 15 bin TL tutarında ödeme yapacak. Başvuru yapan herkes kimlik numaralarına göre sorgulama yaparak banka üzerinden ne kadar kredi alınacağı hakkında bilgi alabilecek. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Ocak ve Şubat aylarında düşük faiz oranları ile 15 bin TL tutarında kredi kullandırıyor.

Bankanın sunmuş olduğu imkândan faydalanmak isteyenlerin kredi notu 1100 ve üzeri olması gerekir. Bunun yanı sıra sigortalı olarak çalışması ya da emekli olması, bankalarda kredi sicil notunun temiz olması durumunda kredi başvurusunda bulunabilecek. 18 yaşından büyük olan herkes Garanti Bankası tarafından uygulamaya koyulan kampanyaya katılım sağlayarak 15 bin TL tutarında gelir belgesiz kredi onayı alabilir.

Garanti Bankası Kredi Başvuru Şartları

İhtiyaç duyulması halinde Garanti Bankası tarafından uygulamaya koyulan krediye başvuru yapmak isteyenler, bankanın belirlemiş olduğu kredi şartlarını karşılamış olması gerekir. Acil nakit ihtiyacı hisseden kişiler Garanti Bankası’nın şubelerine giderek ya da banka şubelerine uğramadan internet sitesi kullanılarak istedikleri zaman kampanyaya katılım sağlayabilirler. Başvuru sonucunda onay alındığında 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli krediden faydalanabilecek. Başvuru yapıldıktan sonra hemen kredi onayı alınabilecek.

Garanti Bankası’nın şubelerinden işlem yapmak istemeyen vatandaşlar veya zamanı olmayan kişiler banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresini kullanarak da başvurularını gerçekleştirebilir. İnternet şifresini kullanarak başvuru yaptıkları zaman 15 bin TL tutarındaki krediyi kullanabilecek.

Uygulamaya koyulan bu kampanyada ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar internet bankacılığı şifresi ile birlikte Garanti Bankası’na ait mobil uygulama kullanılarak giriş yapılması gerekir. Sizlerde bankanın belirlemiş olduğu kredi şartlarını yerine getiriyorsanız, ihtiyaçlarınızı karşılamak için bankanın uygulamaya koyduğu kredi kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz. Katılım sonucu krediyi hemen kullanabilirsiniz.