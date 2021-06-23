23 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Gram Altın, Çeyrek Altın Ne Kadar? Altın fiyatları düşüyor mu? 23 Haziran'de ne kadar oldu? Haberin devamı...

Altın fiyatlarında düşüş devam etmektedir. Gram altının fiyatı 500 TL'nin de altına düştü. Altın fiyatlarındaki bu düşüş, yatırım yapmak isteyenleri de harekete geçirdi. Gündemi takip eden kişiler ise 23 Haziran 2021 altın ne kadar oldu merak ediyor.

Gram altın, çeyrek altın, tam altın almak isteyenler son dakika haberi olarak fiyatlar güncellendi. Altın fiyatlarını araştıran kişiler, son zamanlarda altının hızla düştüğünü görebilir. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte, 23 Haziran'da altın fiyatlarının ne olduğu merak edilmektedir.

23 Haziran Gram Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

23 Haziran tarihinde gram altın fiyatları düştü. Uzun bir süre sonra 500 TL'nin altında güne başladı. Gram altın alış fiyatı: 494,48 TL, satış fiyatı ise 494,58 TL olarak yayınlandı.

23 Haziran Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

23 Haziran çeyrek altın alış fiyatı 793,46 TL oldu. Satış fiyatı ise, 812,04 olarak güncellendi. Altında düşüş devam ediyor.

23 Haziran Yarım Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

23 Haziran yarım altın fiyatları da düştü. Yarım altın fiyatlarında alış, 1.581,97 TL olurken, satış fiyatı ise 1.624,08 TL olarak güne başladı.

23 Haziran Tam Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

23 Haziran tam altın fiyatları merak ediliyor. Düşüş devam ediyor. Tam altın alış fiyatı 3.273,03 TL olurken, satış fiyatı 3.357,42 TL olarak güne başladı. Altında düşüş devam edeceği ön görülüyor.