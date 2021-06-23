Vakıfbank'tan Özel Bayram Kredisi Duyuruldu, 100 bin TL Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi Verilecek. Vakıfbank bayram kredisi kampanyası başladı. Banka ihtiyaç sahiplerine hızlı onay verecek. Vakıfbank 100 bin TL kredi almak isteyenlere özel bir kredi vereceğini kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. 100 bin TL'ye kadar yapılan bu kampanya da banka müşterilerine özel olarak kredi imkanı sunacak. 100 bin TL kredi başvurusu yapmak isteyenler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli de bu kredileri alacaklar. Esnaf olan kişilere üstelik 100 bin TL kredi faizsiz olarak verilecek. İşte detaylar...

Bankalar özellikle bayramlarda iyi ve güzel kredi kampanyaları yapıyor. Vakıfbank devlet bankası olmasından dolayı bu kampanyalarda başrol oynuyor. Kredi kullanmak isteyen kişilere, Vakıfbank üzerinden kredi imkanı sağlanıyor. Banka özel olarak hazırladığı bu kredilerde 3 ay erteleme yapma imkanı ile birlikte, kredi alacak olan kişilerin ilk kredi taksitlerini yaz sonrası ödemeye başlamasına olanak sağlıyor. Banka üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, 100 bin TL düşük faizli ve daha önce bu bankadan kredi alan esnaf olan vatandaşlara da 100 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli olmak üzere faizsiz kredi verileceği duyuruldu.

Vakıfbank'tan Özel ve Yeni Kredi Kampanyası Duyuruldu

Vakıfbank vereceği ihtiyaç kredisinde şartları da duyurdu. Banka kredi kullanacak olan kişilerin banka çalışma performansına göre onay verecek. Vakıfbank üzerinden özel kredi alacak kişiler, bayrama kadar başvuru yaparsa, kendi kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanacaklardır. Vakıfbank'ın bu kredi kampanyası, diğer bankalara nazaran daha çok tercih ediliyor. Hem faizsiz olması hem de bankanın kamu bankası olması en büyük etken.

Vakıfbank kredi kullanacak olan kişinin emekli olması durumunda emekli maaşını kendi bankasından almasını isteyecek. Eğer emekli maaşınız bu bankada değilse ve geliriniz de tek emekli maaşı ise Vakıfbank sizlere bu kredileri hemen verecektir. Vakıfbank üzerinden kredi alacak kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli bu kredileri alabilmeleri için, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsa, bu iş yerinde en az 6 aydır sigortasının olması gerekmektedir.

Esnaf olanlar için verilen 100 bin TL faizsiz kredi ise, daha önce bu bankadan esnaf kredisi kullanan ve en az 2 yıllık vergi levhası olan kişiler, 12 ay vade seçeneği ile faizsiz kredi alabilir. Kısacası bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. 12 ay vade üzerinde kredi alacak kişiler ise bankanın uyguladığı kred faiz oranlarından yararlanacaklar.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda kredi başvusu yapabilirler. Vakıfbank banka şubelerinden veya bankanın internet sitesi üzerinden başvurular alınmaktadır. Size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi bankaya vererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, başvuru yaptıktan sonra değerlendirmeye banka şube onayı dahilinde alınacak ve kredi onayı alırsanız da hemen hesabınıza krediniz yatacaktır. Eğer emekli olan kişi maaş taşıyarak kredi kullanacaksa, kampanya dahilinde verilen kredilerin yarısını alabilecek. Maaş taşıma işlemleri sonrasında diğer yarısını kullanabileceklerdir.

Esnaf olan kişilerde banka şubelerine giderek başvuru yapabilmektedirler. Bankaya giderek 100 bin TL kredi kampanyasına katılabilir veya bankanın diğer esnaf kredisi paketlerini inceleyerek size uygun olan kredi başvurusunu yapabilirsiniz.

Vakıfbank üzerinden verilen bu krediler bankanın kendi politikasına göre düzenlenmektedir. Vakıfbank üzerinden kredi alacak kişiler, önce değerlendirmeye girer ve daha sonra onay alıp alamayacağını görebilirler.