22-23-24 Ağustos Tarihinde IBAN Numarasına 20.000 TL Ödeme Yatacak! Duyuru Sabah Yapıldı...

Bankalardaki hesap numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit almak isteyen kişilere 3 gün içerisinde ödemeler yapılacağı açıklandı. Gelir belgesiz olarak 20.000 TL'ye kadar kredi imkânından faydalanabileceğimiz bu Kredi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşların acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşların ₺20.000'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanarak acil kredi kullanabilecekleri bankaların listesi yayınlandı. Gelir belgesiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız banka kredi puanınızın 1500 lira üzerinde olması durumunda işlemlerinizi yaparak bu bankaların üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi ile 20.000 TL ödeme veriyor

Qnb Finansbank üzerinden başvuru yaparak Kredi kullanacak olan vatandaşları için 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilmektedir. T.c kimlik numarası üzerinden bu mesajı 50-30 numarasına göndermeniz durumunda Kredi kampanyalarına başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunmanız durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerde 90 gün ertelemeli olarak da işlem yapılarak kredi kullandırılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak Kredi kampanyalarına katılabilirsiniz.

Akbank kredi imkanı sağlayacak! 20.000 TL gelir belgesi olmadan ödeme

3 gün içerisinde başvuru yapabileceğiniz ve düşük faiz oranları ile birlikte kredi alabileceğiniz Akbank üzerinden SMS atarak hemen sonuç öğrenebiliyorsunuz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına gönder. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verir ve onaylanan kredi tutarı hakkında bilgileri sizlere mesaj ile göndermektedir. SMS ile kredi onayı aldıktan sonra onaylanan bu kredileri hesaplarımıza yatırmak için banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan Akbank direkt uygulaması üzerinden kredi kullanabilirsiniz.