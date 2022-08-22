İş Bankası İş Cep Uygulamasını İndirenlere Müjde! 18 Yaşından Büyük Olanlara Belgesiz 20.000 TL Ödeme Yapıyor...

İş Bankası ağustos ayı sonuna kadar yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşları ne kadar kredi onayı vereceği hakkında bilgileri yayınladı. İş Bankası müşterisi olan vatandaşlar İşCep uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve 18 yaşından büyük olması durumunda 20.000 TL'ye kadar kredi onayı alabileceklerdir. İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden yapılan kampanya başvurusunda nakite ihtiyacı olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenerek acil ihtiyaç kredisi kullanacağını da söylemek istiyoruz. İş Bankası İşCep uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan kişilere hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve nakit ihtiyacı olması durumunda da aynı gün içinde kredi kullandırılacaktır.

İş Bankası tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek nakit kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Banka şartlarına uygun olan vatandaşların 3 ay ertelemeli olarak alabilecekleri bu Kredi kampanyasında İşCep uygulaması üzerinden onay almaları ile birlikte hafta sonu olsa bile 7/24 krediyi hesaba yatırabilir.

İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların şartlara uygun olması durumunda Sadece iş cep uygulaması üzerinden değil İş bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden de kredi alacağını söylemek isteriz. Size en yakın İş Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapacağınız kredi başvuruları sonrasında onaylanan kredinizi aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. İş Bankası internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvurusu hakkında bilgileri alabilir ve daha sonra da Bu bankanın faiz oranlarını buradan öğrenebilirsiniz.

İş Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olması durumunda ise maaşlarını Bu banka üzerinden alması isteniyor. Emekli maaşınızı bankalar üzerinden almanız durumunda kredi imkanından faydalanabilecek ve onaylanan krediyi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.