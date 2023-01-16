2023 yılına özel kampanya! Akbank duyurduğu bu kampanyada, 100.000 TL ödeme yapacak!

2023 yılı içerisinde kendi banka müşterilerine özel kredi kampanyası başlatan Akbank, yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlar hemen aynı gün içinde kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Akbank üzerinden banka müşterisi olmanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, ihtiyaç kredisi alacak olan tüm bireysel müşteriler banka kredi puanı uygun olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Akbank kredi notu uygun olan tüm vatandaşlara, 18 yaş üzerinde olması durumunda yüksek limitli kredi ödemeleri gerçekleştirerek, 100000 TL'ye kadar vermiş olduğu kredilerde düşük faiz oranı uygulayacağını açıkladı.

Akbank 100000 TL nakit kredi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmadan önce bankadan kredi alıp almadığınızı sorgulamamız gerekiyor. Akbank müşterisi olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan kredi notu sorgulaması yapabilir ve 1400 üzerinde olan tüm kredi notu olan müşteriler kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Bireysel İhtiyaç Kredisi Kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerden faydalanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri, Akbank üzerinden hızlı bir şekilde 24 ay vadeli kredi ödemesi verilmektedir.

Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp, 100000 yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuruda bulunmuş olacaktır.

Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada 100000 TL kredi ödemesi vermesi durumunda sizlere 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, ilk kredi taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak, işlem yapmaktadır. Akbank üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek, onay alacak olan tüm vatandaşların 36 ay vadeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarından yararlanabilmeleri için banka hemen sonuç vermektedir. Akbank internet sitesine girerek buradan da başvuru yapabilir ve kredi detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.