3 banka birleşti… Bankamatik kartınız üzerinden 25000 TL ödeme verilecek, Son dakika haberi…

Bankamatik kartı hesabınız üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan Denizbank, yaptığı kredi kampanyasını sosyal medya hesapları, üzerinden duyurdu.

Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 25000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu işlemlerde 36 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenecektir.

Denizbank 25000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası başvurusu...

Denizbank, başlatmış olduğu bu kredi kampanyasında başvuruları, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen almaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeniz gerekiyor.

32 80 numarasına gönderilecek olan bu mesajda, kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılacak ve ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler sizlere mesaj ile gönderilecektir. Denizbank 25000 TL kredi onayı almanız durumunda, sizleri, banka şubelerine davet ederek, gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmanıza olanak sağlamaktadır. Denizbank üzerinden 25000 TL kredi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilerek, bankadan uygun faizlerle kredi ödemesi verilmektedir.

Denizbank, mobil uygulamasını kullananlarda, kredi alabilir...

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Denizbank, mobil uygulamasını kullanarak da işlem yapabilmektedir. Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi işlemlerini mobil uygulamalar üzerinden yapacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hesaplarına aynı gün yatırılmaktadır. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde, sizlere hemen aynı gün içinde işlem yapılır ve kredi ödemeleri hesaplarınıza yatırılmaktadır.

Denizbank haricinde, Akbank ve Yapı Kredi bankasıdır kredi ödemesi verecek...

Denizbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya, aynı zamanda Akbank ve Yapı Kredi Bankası müşterileri de kendi bankalarının, mobil uygulamaları üzerinden katılabiliyor. Denizbank, başlattığı İhtiyaç Kredisi kampanyasında, Akbank ve Yapı Kredi Bankası müşterilerine uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi ödemesi vermektedir. 3 banka üzerinden de sizlerde ihtiyaç kredisi kullanabilir ve bu bankaların başlatmış olduğu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle banka müşterisi olan vatandaşlara, masrafsız gelir belgesiz olarak kredi imkanı sağlayarak, 36 ay vadeli ödeme vermektedir.