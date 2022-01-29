2022 Senesi Yardım Ödemeleri Netleşti, Bütün Hakkını Kullanan Kişilere En Az 12 bin TL Ödeme Yapılacak! Zam Geldi

Yeni senenin gelmesi sonucunda sosyal yardım ödemelerine de hayli büyük zamlar gelmeye başladı. Vatandaşlar 2022 senesinde bütün sosyal yardım haklarını kullanmaları durumunda en az 12 bin TL devlet yardımı almaya başlamış olacak. Hepsi tamamen değişti. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı tamamen düzenlemeye alınmış oldu. Peki ama hangi kişiler sosyal yardım alabilecek? 2022 senesi zamlı sosyal yardım ücretleri ve gerekli detaylar haberimizde yer alıyor…

2022 Senesi Yardım Ödemelerine Zam Gelmesi Gündemde

Devlet, dar gelirli bireylere her ay sosyal yardım ödemesi yapmaktadır. Sosyal yardım miktarı hem asgari ücrete hem de enflasyon düzeyine göre senede 2 kez artar. 2022 senesinin gelmesiyle birlikte de yardıma muhtaç haldeki vatandaşlar için ödenen aylıkların her biri komple değişti. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve öteki sosyal yardım ücretlerine enflasyon oranında zam yapılmış oldu. 2022 senesinin Ocak ayı itibarıyla sosyal yardımlar zamlı şekilde hesaplara yatacaktır.

Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan kişiler yeni maaşlarını her daim merak ediyor. Konuya dair bol bol araştırma yapıyorlar. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor, yaşlılık aylığına tam olarak yüzde 30 zam yapıldı. Herhangi bir sosyal güvencesi hiçbir şekilde bulunmayan ve yardıma muhtaç halde olan 65 yaş üzerindeki kişilere her ay 65 yaş aylığı yani yaşlılık aylığı ödeniyor. 65 yaş aylığı geçtiğimiz sene 828,21 TL olarak ödenmekteydi.

Ocak ayında gelen %30 küsurluk zamla beraber 65 yaş aylığı 2022 senesi için 1084 TL 54 kuruşa çıkarıldı. Yaşlılık aylığı başvurusunda bulunmak için gelir kriterine uygun olmak büyük önem arz ediyor diyebiliriz. 2022 senesinde asgari ücrete gelen zamla birlikte hane içerisinde kişi başına düşen gelirin 1417 TL’den az olması durumunda başvuru yapılabilmiş olacak. 2021 senesinde gelir sınırı 852 TL 53 kuruş idi. Evde bakım maaşına da zam geldi. %30 küsurluk zamla beraber 2 bin 354 TL oldu. Engelli maaşına gelen zam ise 661 TL 13 kuruştan 865 TL 75 kuruşa yükseldi.