Halkbank Devlet Desteğini de Alarak Artık En Düşük Düzeyde 100 bin TL Kredi Ödemesi Yapıyor!

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirecek olan kişiler için harika haberi verdi. Halkbank, ihtiyaç kredisine başvuracak olanlar 100 bin TL’ye değin ödeme alabilecektir. Halkbank, bir kamu bankası olduğu için devlet destekli şekilde verdiği ihtiyaç kredilerinde yepyeni bir kampanyaya imza atmaya başladı.

Acil nakit ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan bireyler için daha evvel düşük düzeylerde kredilere onay veren Halkbank, bundan böyle sigortalı halde çalışan ve emekliliğini alan kişilerin yüksek limite sahip gelir belgesiz kredi alabileceğini duyurdu. Halkbank’ın resmi internet sitesinden ve sosyal medya profilleri üzerinden gerçekleştirilen bu önemli duyuruyla beraber kampanya başlamış oldu.

Bu Krediyi Kimler Alacak? Detaylar Neler?

Halkbank’ın ihtiyaç kredisine başvuracak olan kişiler 36 ay vadeye sahip 3 ay da ertelemeli biçimde alacakları bu önemli kredi kampanyasına katılmak için bankanın kredi politikalarına uyum sağlayan bir müşteri olmalıdırlar. Banka kredi puanı 1100 ve daha da üzerinde olan kişiler, ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Banka kredi notu az olanlara memur kefil ya da emekli kefille beraber gelmeleri halinde veyahut ipotekle beraber gelince yüksek limitli ihtiyaç kredisi verilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 18 yaşını geçmiş olan her birey bu özel kampanyaya katılım sağlayabilir. Kredi başvurusunda bulunmak bu denli kolaydır.

Halkbank Kredi Başvurusu

Halkbank vasıtası ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilerin en yakın banka şubesini ziyaret ederek, gelir belgeleri ve kimliklerini banka şubesine verdikten sonra kredi başvurusu yapma işlemleri birer birer en iyi şekilde gerçekleştirilir. Halkbank’ın bu kampanyasına başvuru yapmak isteyenler hızlı bir biçimde banka üzerinden kredi kullanmak için banka şubesine gitmeden bankanın resmi web sitesinden de başvurusunu gerçekleştirebilir.

Halkbank, resmi sitesinden de başvuru formu yayınladı. İşlem yapacak bireyler buradan başvurusunu gerçekleştirebilir. Onay alıp almadıkları ise SMS ile telefonlarına bildirilir. Onay gelirse para hemen yatar. Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda yer alacak olan bireyler, Halkbank’tan işlem yapmak için şartları sağlamalı, bankayla iletişime geçmelidir.