2022 Kia Niro bambaşka! Fiyatı bal kaymak tadında! 169.300 TL'ye ÖTV muafiyetiyle satılıyor

169.300 TL'ye ÖTV muafiyetiyle satılıyor... 2022 Kia Niro bambaşka! Fiyatı bal kaymak tadında! Son günlerin popüler araçları arasında ilk sırada yer almayı başaran 2022 Kia Niro fiyatıyla beraber herkesin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Fiyatlarda yaşanan düşüşlerle beraber kişiler bu süreçte en iyi olanaklardan faydalanma fırsatlarına sahip oluyorlar.

ÖTV İndirimi Etkili Oldu!

Bu faktör maddelerinin en önemlisi fiyatların olumsuz yönde seyir etmesi olarak ön plana çıkıyor. Diğer modellerden farklı olarak fiyatlarda yaşanan olumsuz gelişmeler kişileri memnun eden gelişmeler olarak yansıyor. Araç fiyatlarının pozitif anlamda düşüş göstermesiyle beraber kişiler bu alanda fırsatlarla dolu bir hizmet seçeneğinden faydalanma olanaklarına sahip oluyorlar.

Diğer model seçeneklerinden farklı olarak fiyatların oluşumunda yaşanan gelişmeler kişileri memnun ediyor. Bu kampanyalarda ve indirimlerin art arda gelmesinde ÖTV indirimlerinin yapılmasının payı bulunduğunu ifade etmek uygun olacaktır.

2022 Kia Niro ÖTV Muafiyetli Fiyat Listesi

2022 Kia Rio 1.2L 84 PS Manuel Cool Benzin: 169.300 TL

2022 Kia Rio 1.4L 100 PS Otomatik Cool Benzin: 202.600 TL

2022 Kia Rio 1.4L 100 PS Otomatik Elegance Konfor Benzin: 239.600 TL

2022 Kia Rio 1.4L 100 PS Otomatik Prestige Benzin: 253.900 TL

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