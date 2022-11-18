Emeklilik düzenlemesi sil baştan değişti! SGK az önce açıkladı! 10 yıl çalış, emekli ol!

SGK az önce açıkladı! 10 yıl çalış, emekli ol! Emeklilik düzenlemesi sil baştan değişti! Çalışan kesimin en büyük hayali erkenden emekli olabilmektir. Bunun için gereken şartlara sahip olunması önemlidir. Prim ve yaş gibi bazı unsurların tamamlanmış olması lazımdır. Yaşın dolmasını bekleyenlere müjdeli haberler geldi. On sene sigortalılar için hemen emekli olma imkanı bulunuyor.

1800 günü dolduran kişiler bazı istisnai hallerde daha erkenden emeklilik hayallerine kavuşabilecek. Bu konuda son günlerde yapılan düzenlemelerin bir an önce bitirilmesi ve sonuca ulaşması bekleniyor.

Emeklilik Düzenlemelerinde Yeni Dönem

Çalışma grubunun bazı formüller üstünde çalıştığı biliniyor. Burada seçilen formüllerin önümüzdeki seneye şekil vermesi bekleniyor. Nasıl bir yol haritasının olacağına dair hususlar da netleşmeye başladı. Ancak konuyla ilgili kritik dönemin aralık ayı olduğu söyleniyor. Komisyonca oluşturulan taslağın cumhurbaşkanına sunulmasıyla birlikte mecliste görüşmelere başlanacak. Bu noktada EYT’nin kimleri kapsadığı önemli bir sorudur.

Yapılan düzenlemelere göre Eylül 1999 öncesinde sigortası başlayan kişiler için sigortalı kalma süre şartı kadınlarda yirmi erkeklerde yirmi beş olarak belirlendi. Ayrıca pirim şartları da 5000 ile 5975 arasında değişiyor. Yaş koşulu ise işe başlama tarihi göz önüne alınarak farklılaşmaktadır. Yıl ve yaş şartını yerine getirenler emekli olmaya hak kazanacak. Sonuç olarak EYT'siz olarak 1800 gün prim ve 10 yılla SGK'dan emekli olabilirsiniz.

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