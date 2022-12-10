2022 Katar Dünya Kupası'nda istifa rüzgarı! Herkes bavulunu toplayıp gidiyor

En son istifa eden isimlerse Brezilya Teknik Direktörü Tite ve Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal oldu.

2022 Katar Dünya Kupası'nda ilk istifa eden teknik direktör Meksika'nın hocası Gerardo Martino oldu. 60 yaşındaki Arjantinli hoca, Meksika'nın gruptan çıkamamasının ardından görevini bıraktı.

Turnuvada ikinci istifa Belçika'dan geldi. Gruptan çıkamayan ve turnuva boyunca takımını krizden çıkaramayan Roberto Martinez istifa etti.

H Grubu'nu sonuncu sırada bitiren Gana'nın çalıştırıcısı Otto Addo da milli takım kariyerini noktaladı.

Son 16 turunda iki ayrılık yaşandı. İlki Brezilya'ya 4-1 kaybederek elenen Güney Kore'nin hocası Paulo Bento'ydu. 2018'den bu yana Güney Kore'yi çalıştıran 58 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Asya ülkesine veda etti.

Fas'a penaltılarla elenen İspanya'da Teknik Direktör Luis Enrique'nin görevine son verildi. Boğalar, onun yerine De La Fuente'yi getirdi.

Brezilya Teknik Direktörü Tite ise çeyrek finalde milli görevden ayrıldı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Brezilya'daki görevime veda ediyorum ama bunu dram haline getirmeye gerek yok. 1.5 yıl önce zaten açıklamıştım. Benim yerime geçebilecek başka harika teknik direktörler var" dedi.

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