3500-4500-5500 TL maaş alan emekli kaç para zam alacak! Vatandaş göbek atacak! 12747 TL detayı...

Vatandaş göbek atacak! 12747 TL detayı... 3500-4500-5500 TL maaş alan emekli kaç para zam alacak! Ekonomik koşulların gittikçe zorlaşması ve hayat pahalılığı emekliler için de bir sorun oluşturuyor. Bu nedenle zamların ne kadar olacağı ve onları nasıl rahatlatacağı önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni yılın ilk ayında asgari ücrete olacağı gibi emekli maaşlarına belli oranda zam yapılması söz konusu. Yeni maaşların tutarlarının ne olacağı hararetle araştırılıyor.

Emekli Zammı Sonrası En Düşük Aylık

Enflasyonun dolayları olması halinde emekli aylıkları da ’lik bir artış yaşayacak. Buna bakarak asgari emekli aylığının ne kadar olacağı da tahmin edilebilmektedir. Bu noktada gelen tahminler en az emekli maaşlının 4900 TL olacağı yönündedir.

Bununla beraber asgari memur aylıklarının da 12747 TL olması öngörülmektedir. Ayrıca ek gösterge farkı da maaşların değişiminde etkin rol oynayacak gibi görünüyor. Bu hesaplamalar yapılırken bir taraftan da yapılacak olan düzenlemenin bir an önce bitmesi ve halka sunulması bekleniyor. Böylece emeklilik zammının kesinleşeceği belirtiliyor.

Faruk Erdem Noktayı Koydu!

Faruk Erdem, “Ocak ayında memur ve emekli maaşlarının ne kadar artabileceğine dair birtakım tahminlerimiz var. Merkez Bankası’nın beklenti anketinde enflasyon tahmini yüzde 67,73 olarak açıklanmıştı. O rakam temel alınırsa ve bu da gerçekleşirse o vakit memur ve emeklilerin maaş zamları yüzde 18’i geçebilir. Yıl sonucunda enflasyonun yüzde 74 olacağına dair ekonomistlerle oluşturulan bir anket var. Eğer yüzde 74 enflasyon olursa memur ve emekli maaş zamları yüzde 22’yi geçecek.” şeklinde konuştu.

Emekli - SSK (2000 Öncesi) Mevcut: 4.687,06 TL Yüzde 14.05 zam: 5.345,59 TL olacak

Yüzde 15.91 zam: 5.432,77 TL olacak

Yüzde 16.05 zam: 5.439,33 TL olacak

Yüzde 18.06 zam: 5.533,54 TL olacak

Yüzde 19.55 zam: 5.603,38 TL olacak Emekli - SSK (2000 Sonrası) Mevcut: 2.905,72 TL Yüzde 14.05 zam: 3.313,97 TL olacak

Yüzde 15.91 zam: 3.368,02 TL olacak

Yüzde 16.05 zam: 3.372,09 TL olacak

Yüzde 18.06 zam: 3.430,49 TL olacak

Yüzde 19.55 zam: 3.473,79 TL olacak

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