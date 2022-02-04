2022 İçin Yapılacak Yardım Ödemeleri Açıklandı! Her Ödemeyi Alabilecek Kişiler En Düşük 12 Bin TL Alacak!

2022 yılında ilerlemeye devam ettikçe devlet tarafından yapılan sosyal yardım ödemeleri de ivme kazandı ve zamlandı. Vatandaşların 2022 yılında bütün sosyal yardım haklarını kullanmaları durumunda en düşük 12 Bin TL civarında bir devlet yardımı alınması muhtemeldir. Yardımların hepsi değişti, engelli aylığı, 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı baştan düzenlendi. Peki bu düzenlemelere göre kimler sosyal yardım alabilecek?

Devlet, dar gelirli ve de yardıma muhtaç olan vatandaşlar için her ay olmak üzere sosyal yardım ödemesi yapmaktadır. Sosyal yardım ve destek miktarı hem asgari ücret zamlarına hem de enflasyon oranlarına göre yılda iki defa güncellenmektedir. 2022 yılı ile beraber yardıma muhtaç olan vatandaşlara yapılan aylıkların tamamı yeniden düzenlendi. Evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş maaşlarına Aile ve diğer sosyal destek ve yardım ücretlerine enflasyon oranlarına göre zam yapıldı. 2022 senesinde sosyal yardımlar ve destekler kaleminde hesaplara zamlı şeklinde verilecektir. Sosyal yardım ödemelerinin yapıldığı vatandaşlar ise bu son güncelleme sonrasında yeni maaşlarını merak etmektedir ve bilgi almaktadır.

Yaşlılık Maaşına %30 Zam Geldi!

Devlet nezdinde herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan ve yardıma ihtiyaç duyan 65 yaş üstü kişilere her ay olmak üzere 65 yaş aylığı ya da halk arasında bilinen şekliyle yaşlılık aylığı ödenmektedir. 65 yaş maaşı geçtiğimiz yıl 828,21 TL olarak ödenmekteydi. Ocak ayı içinde gelen %30,95 zam ile birlikte yaşlılık aylığı da 2022 yılı için 1.084 TL 54 kuruşa yükselmiştir. 65 yaş maaşı için başvuru yapmak isteyen kişiler için gelir kriteri gibi unsurlara bakılmaktadır. 2022 yılında asgari ücrete gelen zamla beraber hane içindeki kişi başına düşen gelir 1417 liradan az olması gereklidir. 2021 yılında bu alt sınır geliri 852,53 TL olarak verilmekteydi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile evde bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelli vatandaşlar için ödenen evde bakım aylığına da 2022 yılı için zam yapıldı. Evde bakım desteğinde %30.95 oranında artış yaşarken bu sene 2.354 TL’ye yükseldi. Evde bakım aylığı 2021 yılında 1.797 TL olarak ödenmekteydi. Evde bakım aylığı almak için hane içinde yaşayan ve bulunan kişi sayısına düşen gelirin miktarı önemlidir.