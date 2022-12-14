2022 bitmeden borçlarınız bitsin, Garanti bankası ve Yapı kredi bankası 100.000 TL borç kapatma kredisi veriyor

Garanti Bankası ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan ve borç kapatma kredisi alacak olan kişilere, yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde kredi ödemesi verileceği açıklandı.

2022 yılı bitmeden, borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlar için 24 ay vadeli ve düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sunacak olan bu bankalar üzerinden nakit ihtiyacı olan kişilere hemen aynı gün içinde kredi ödemesi gerçekleştirilecektir. 2022 yılı bitmeden, sizlerde, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyalara katılarak, borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, şubelere gitmeden işlemlerini internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Garanti Bankası üzerinden daha önce kredi kullanan ve kredi ödemelerini düzenli olarak yapan tüm vatandaşlara banka hızlı bir şekilde sonuç vererek ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalardan, kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen kişilere hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız ve uygun faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorsanız sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası borç kapatma kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Banka şubelerine gidecek olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa da aynı şartlara uygun olarak kredi alabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası borç kapatma kredisi

Yapı Kredi Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, sadece banka şubeleri üzerinden işlem yapabilmektedir. Size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz ve kredi başvurunuzu burada yaptıktan sonra 100000 TL'ye kadar olan tüm banka borçlarınızı kapatarak işlem alabilirsiniz. 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz, sizlerde Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.