Selçuk Geçer dolar kurunun 30 TL üzerine çıkacağı tarihi verdi! Ağzından yel alsın dedirtti!

Ağzından yel alsın dedirtti! Selçuk Geçer dolar kurunun 30 TL üzerine çıkacağı tarihi verdi! Selçuk Geçer’in açıklamaları ortama bomba gibi düştü. Doların Türk Lirası karşısındaki hızlı değer kazanmasının sebeplerine de değinen Selçuk Geçer doların çok yakında 30 TL’yi geçeceğine dikkatleri çekti. Bu şimdilerde çok fazla hayal olarak adlandırılsa da geçmiş yıllardaki doların durumuna bakarak bunu gerçekleşebileceği düşünülmeli. Yatırım yapacak olanlar gelecek yıllara bu gözle bakarak planlamalarını yapmalılar.

Yatırımcı Geri Çekiliyor

Şartlar yüzünden ileriyi göremeyen yatırımcı kendini geri çekiyor ve bu politikalar ile bu sermaye çekilimi sürecek gibi görünmektedir. Şu anda ülkemiz oldukça kritik bir süreç yaşamaktadır.

Dış ticaret açığı hızla aleyhimize artmaktadır. Bu açık turizm gelirleri ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Ama bunun da bir sonu olduğu kesindir. Seçim ekonomisine geçen ülkenin ekonomik hataları da çoğalmaktadır. Türk lirasında halkın kalabilmesi için mevduatlara kur korumalı faiz ödemesi yapılmaya başlanması açığı daha da arttırmaktadır. En az 70 milyar TL bu yüzden bütçeye yük binmiş durumdadır.

Tüm bunların engellenmesi için bir an önce harekete geçilmelidir. Yoksa son fırsatlar da yitirilecek ülke büyük bir darboğaza girecektir.

haber24.com özel haber

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Haber24.com sorumluluk kabul etmez