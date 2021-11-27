2000 4000 6000 8000 ve 10000 TL'yi Hemen Hesabınıza Atın, Sadece Para İhtiyacı Olan Kişiler Başvuru Yapacak

Para ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan kampanyalar sürekli olarak güncellenerek bankaların resmi internet siteleri üzerinden duyurusu yapılıyor. 2000 TL ile 10.000 TL arasında kredi kullanmak isteyen kişilere de birden fazla yeni bir kampanya yapılarak istedikleri demlikteki kampanyaya katılarak başvuru yaparak hesaba bu parayı aktarabilecek. Kamu bankaları ve özel bankalarının başlatmış olduğu bu kampanyaya banka kredi şartlarına uygun olan herkes 10.000 TL'ye kadar ödeme alabilecek ve 36 ay vadeli Olarak hesaba para aktarabilecek. Geri ödemesini yapacak olan kişilere en fazla 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da vatandaşlara sunulacak.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank

10.000 TL nakit kampanyasına başvuru yapmak istiyorsanız ve bu parayı geri ödemesini düşük faiz oranlarıyla yapmak istiyorsanız devlet bankası olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden internet sitesi aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca banka şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gittikten sonra da başvuru yapabilir 10.000 TL ödeme alabilirsiniz. Devlet bankası olan Ziraat Bankası tarafından başlatılan ve diğer devlet bankalarının da bu kampanyaya dahil olduğu 10.000 TL nakit ödemesi kredisi acil paraya ihtiyacı olan kişilere Kredi kullansa bile ödenecektir.

İş Bankası

Kamu bankaları haricinde özel bankalarda kampanya başlattı. İş Bankası üzerinden yapılan son dakika kampanyasında 10.000 TL ödeme Banka hesabı olan kişilere İşCep uygulaması üzerinden verilecek. İş Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu olarak verilen bu kampanyaya katılmak isteyen kişilerden banka sadece kredi notuna bakarak gelir belgesiz onay verecek. İşCep uygulaması kullanmayan kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yaparken ayrıca resmi internet sitesi üzerinden başvuru formu doldurarak da kredi onayı alıp almadığınızı görebilirsiniz.

Garanti Bankası

2000 4000 6000 8000 ve 10.000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyaları Garanti Bankası başlattı. Banka müşterisi olan kişiler istedikleri paketi seçerek mobil uygulama üzerinden internet bankacılığı de kullanarak hafta sonu olsa bile kredi başvurusunda bulunabilecek. Garanti Bankası 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan bu Kredi kampanyasına katılacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunarken ayrıca Kredi kullanacak olan kişilere masrafsız ve düşük faiz oranları ile yardımcı olacak.