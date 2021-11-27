Akbank Duyurdu, Her TC Vatandaşı Olan Kişiler Başvuru Yaparak 5000 TL Alacak

Son dakika kampanyasını başlayan Akbank hiç kimseyle kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla 36 ay vadeli nakit kredi desteği yapacağını duyurdu. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil ihtiyacı olan kişilere verilecek olan bu nakit kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda hemen sonuç alabilir. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda hızlı bir şekilde Onay alabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde hemen banka üzerinden işlem yaparak kredi kullanabilir.

Akbank başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasında 5000 TL ye kadar ödeme yapacağını ve son dakika olarak bu krediyi kullandıracak hakkında bilgileri Kendi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Akbank.com internet sitesine girerek 5000 TL'ye kadar başvuru yapabilir ve onaylanan kredi nizi banka hesabınızın olması durumunda hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Akbank özellikle kendi Bankasından maaş alan müşterilere ve kendi Bankasından hesabı olan kişilere 5000 TL ödemeyi Akbank direkt uygulaması üzerinden yapıyor.

Uygulamaya girebilmeniz için banka üzerinde bulunan hesabınız ile internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Akbank üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte hemen başvurunuzu gerçekleştirerek online 7gün 24saat ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 5000 TL kredi onayını eğer akbank internet bankacılığı üzerinden onaylı alarak kullanırsanız banka 5000 TL onaylı Kredi de sizlere masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi kullandırılır.

Akbank ayrıca kredi başvurusu yapacak olan kişilere SMS ile kredi onayı veriyor. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını 4425 numarasını mesaj olarak gönderirse 5 dakika içerisinde sonuç gelir ve hemen onay alması durumunda en yakın banka şubesinden kredi kullanabilirler.