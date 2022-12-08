2000 2010 arası işe girenlere 10, 15, 25 yılla erken emeklilik yaş hesabı yapıldı!

Çalışma hayatında olan birçok insan 65 yaş gibi yüksek emeklilik yaşlarını çok abartı buluyor ve bu kadar uzun süre çalışmamak için erkenden nasıl emekli olabileceklerini araştırıyorlar. Bu konularda işe giriş zamanları oldukça önem kazanıyor. Çünkü mevzuat belirli zamanlarda değişikliğe uğradı. Değişiklikten önce işe girişi bulunanlar geçmişte ki yasalardan faydalanabilirken işe girişi bulunmayan kimseler yeni mevzuatın sunduğu şartlara mecbur desek abartmış olmayız.

2010 Yılında Öncesine Erken Emeklilik Şansı

Erkenden emekli olmak isteyenler için 99 tarihinden önce işe girişi bulunan kimselere hali hazırda bir düzenleme geliyor. Bu yasa sayesinde 99 yılından önce işe girenler erken emeklilik şansını elde edebilecekler.

Ayrıca 99 senesi öncesinde staj yapanların bunu işe giriş gibi gösterme ihtimalleri olduğu da sosyal medyada dillendiriliyor.

2010 yılından önce işe giren kimseler içinse yaş şartı olmadan bir emekli olabilmenin tek yolu sağlık sorunları. Eğer kişiler bir nedenden çalışma yetilerinin yüzde 60’ını kaybederlerse 1800 gün ve 10 yılı doldurmaları şartıyla yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyorlar.

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