Doların 6 gün sonra ne kadar olacağı resmen belli oldu! Elinde dolar olanlara kırmızı alarm verildi

Elinde dolar olanlara kırmızı alarm verildi. Doların 6 gün sonra ne kadar olacağı resmen belli oldu! Geçtiğimiz son zamanlarda Amerika’da yükselen enflasyon ile borsa konusunda gözler Amerika’ya çevrilmişti ve geçtiğimiz günler de Amerika enflasyonu açıkladı. Yıllık enflasyonu ABD’de tüketici fiyatlarına göre yüzde 7,7 artış gösterdi. Bazı ekonomistlerin düşünceleri yüzde 7,9 civarındaydı. Fakat aylık olarak bakılır ise yüzde 0,4 seviyesinden yüzde 0,6 seviyesine yükselmesi bekleniyordu. Genel fiyatlandırmalarda geçici süre olarak artış gösteren ürünlerin genel seviyesindeki artması ise yüzde 6,6’dan yüzde 6,5 seviyelerine düşmesi bekleniyordu. Eylül ayında senelik enflasyon yüzde 8,2 olarak açıklandı.

Ekonomist açıklamaları

Ekonomistler tarafından düşünülen başvuru sayısı toplam 220 bin olarak düşünülüyordu. ABD Çalışma Bakanlığı’nın söylediği ise 7 Aralık ile sonlanan hafta itibariyle 217 bin Amerikan vatandaşının başvurduğu kişi sayısı 218 bin olarak kabul edildi. ABD iş alanı standartlarına göre insanlara göre daha iyi olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvuruları Amerikan vatandaşları tarafından başvurularının yaklaşık 1 ay süre ortalaması 218 bin 750 sınırlarına düşüş gördü.

Selçuk Geçer Uyardı! Yatırımcılara ikazda bulunan Selçuk Geçer, “Bir ürün alınacaksa bu sayısal değeri yükseldiğinde değil düştüğünde alınır. Şu anda borsalarda ilginç işler oluyor. Yükselince giriş yapılmaz. Onun yerine dolar kuru enflasyona göre çok ucuz kaldı. Keza altın da olabildiğince ucuz diyebiliriz; olması gereken seviyeler buralar değil. Bunları biz görüyorsak büyük yatırımcılar da görüyorlar. Onlar girdiği vakit işler değişir. Siz borsaya girerken onlar size satıp çıkarlar dolara ve altına yönelirler. Bunu hiç anlamazsınız bile.” şeklinde görüş bildirdi.

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