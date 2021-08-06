20 Yaşında ve Üzerinde Olan Kişilere, Kredi İmkanı Sağlayan Bankalar Duyuru Yaptı, Genç Kredisi Veriliyor. Her ihtiyacınız için kullanacağınız bu kredilerin şartları belli oldu. İşte detaylar...

İhtiyaç kredileri almak isteyenler belirli yaşlarda olması durumunda kredi alabileceklerdir. Krediler 18 ile 65 yaş arasında verilmektedir. 65 yaş üzerinde olan kişilerde emekli olmaları durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Sizlerde eğer 20 yaşı ve civarındaysanız bazı banka politikalarına uygun olmanız durumunda kredi kullanabilirsiniz. 20 yaşında olan kişiler daha önce kredi veya kredi kartı kullandıysa ve kredi notu oluştuysa kredi onayı alabilmektedirler. Şimdi dilerseniz bu bankaların hangileri olduğu hakkında sizlere bilgiler verelim.

QNB Finansbank 20 Yaşında Olanlara Kredi Başvurusu

20 yaş ve üzerinde olmanız durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi onayı almak için kredi notunuzun olması gerekiyor. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde ise banka size 50.000 TL’ye kadar kimlikle kredi verecektir. Kredi alabilmek için TC kimlik numaranızı 5030’a göndererek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu onay alan kişiler bu kredileri banka şubelerinden kullanabilmektedirler.

Bankadan bir hesabı olan ve internet bankacılığı kullanan kişilerde şubelere gitmeden kredi onaylarını internet üzerinden alabilir ve bu aldıkları onaylar kadar krediyi bankaya gitmeden hemen hesabına atabilirler. Bunun için internet bankacılığına giriş yapmanız gerekmektedir. Değerlendirme süresi 5 dakika olacaktır ve onay almanız durumunda 36 ay vadeye kadar kredinizi kullanabileceksiniz.

Garanti BBVA 20 Yaşında Olanlara Kredi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden de 20 yaşında olan kişiler kredi başvurusu yapabilmektedirler. Sizlerde bu bankadan kredi alacaksanız bir iş yerinde çalışıyor olmanız ve en az 3 aylık sigortanızın yatıyor olması gerekmektedir. Garanti BBVA üzerinden verilen kredilerde 20 yaşında olan kişilerin ayrıca bir kredi notu da olması gerekiyor. Eğer daha önce banka çalışmanız yoksa banka size 5.000 TL ve 10.000 TL arasında, maaşınıza göre kredi verecektir. Alacağınız kredilerde 36 ay vadeye kadar ödeme imkanından da faydalanabileceksiniz.

Denizbank 20 Yaşında Olanlara Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden 20 yaşında olan kişiler kredi kullanabilmektedirler. Sizlerde eğer banka şartlarına uygunsanız 55.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kredi için cebimde kredi veya web kredisi başvurusu yapmanız gerekiyor. Banka üzerinden cebimde kredi başvurusu yapacaksanız kredi başvurusu yapmak için mesaj kısmından kredim boşluk tc kimlik yazarak 3280’e göndermeniz gerekmektedir. Denizbank bu kredilerde 36 ay vade yaptırmaktadır. Kredi kullanacak olan kişi bu kredi başvurusu sonrasında onay alırsa kimlikle, sigortası olmasa bile en yakın Denizbank’tan kredi kullanabilecektir.