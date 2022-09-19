Kitap Okumanın Önemi ve Bilimsel Faydaları

Genel hayat koşullarında pek çok kişi önemli derecede stres altında bulunur ve iş temposunun yoğunluğu ile kendilerine ayıracak vakit bulamaz. Yaşam mücadelesi ve ay sonu endişesi bazı zamanlarda kişileri çok fazla endişe altına sokar ve kişilerin stresi günden güne artış gösterebilir. Yaşanan bu olaylar sonrasında kişilerin genel yaşam verimi düşer ve kişiler zaman içerisinde zamandan zevk alamaz bir hale gelebilir. Tüm bu zor şartlara ve yaşam koşullarına rağmen kişiler az da olsa kendilerini rahatlatmak ve kafa dağıtmak için çeşitli hobiler edinir. Kişilerin genel zevkleri kapsamında belirlenen hobiler balık tutmak, sinemaya gitmek, seyahat etmek ve müzik dinlemek gibi etkinlikler de olabilir.

Kitap okumak bazı kişiler için hobi olarak başlasa bile zaman içerisinde düzenli bir hale gelip kişilere fayda sağlayabilir. Yetişkinler çocukluk döneminden itibaren devamlı bir şekilde kitap okumanın ne kadar faydalı olduğunu anlatır ve bu çok doğru bir yargıdır. Kişiyi günlük hayatın stresinden ve sıkıntılarından uzaklaştıran kitap okuma etkinliği onlara yeni bir dünyanın kapılarına da açar. Bu durum kişiye türlü fayda var sağlamak ile birlikte düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

Düzenli bir şekilde kitap okuyan bireylerin beyinlerindeki bağlantıların zamanla güçlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Düzenli bir şekilde kitap okuyan kişiler empati yeteneklerinin arttığını görmektedir ve daha fazla kelime kullanmaları sebebi ile kelime dağarcıkları da gelişme gösterir. Stres azalması kitap okuyan kişilerde görülür ve bu kişiler rahatlama yaşar. Yine düzenli bir şekilde kitap okuma alışkanlığına sahip olan kişiler geceleri daha dingin ve rahat bir şekilde uyumaktadır. Depresyon belirtilerinin azalmasına da destek veren kitap okuma etkinliği zaman içerisinde depresyon ile baş etmeyi de sağlayacaktır.

Çok fazla yararı bulunan düzenli kitap okuma alışkanlığı strese karşı zihni korur rahatlatır ve kronik yorgunluk ile baş edilmesini sağlar. Konuşmaları daha akıcı bir hale gelen kişiler düzenli kitap okudukları sırada çeşitli kelimeler kullanmaya başlar. Bunu yanı sıra unutkanlık sorunu da düzenli kitap okuma sayesinde ortadan kalkmaktadır. Yine düzenli kitap okuyarak gece uykusu sorunu ortadan kalkabilir ve kişiler gece daha hızlı ve rahat bir şekilde uykuya dalabilir. Anne babalar düzenli kitap okuma alışkanlığı edilmesi ile bu durumu çocuklarına da göstermiş olur. K itap okumak özgüveni güçlendirir ve zekanın da gelişmesini sağlar. Kişiler düzenli kitap okudukları sırada hazır cevap ve pratik zekalı da olmaktadırlar.

Büyük bir öneme sahip olan kitap okumak özellikle çocukluk döneminde başlandığı sırada problem çözme becerilerini, yaratıcılığı ve hayal gücünü genişletici etkiler gösterir. Aynı zamanda kitaplar kişilerin yeni bilgiler edinmesini de sağlar ve görüntülerin olmaması sebebiyle kişilerin zihninde güzel ve yeni dünya oluşturarak okudukları ile bağlantı kurdurur.

Kitap okumanın beyne de pek çok yararı vardır ve bu onlara doğru davranış kazandırma konusunda yardımcı olur. Kişilerin empati yeteneğini de güçlendiren kitap okumak yaşam süresinin uzamasını da sağlar ve strese azaltıcı etkide bulunur.