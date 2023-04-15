20 Bine Yakın Mükellefi İlgilendiren Değişiklik! Resmi Gazete'de Yayımlandı…

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “"Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğe göre 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasının yanı sıra bazı kanunlarda değişiklik yapılması için kanun ile tek seferde ek kurumlar vergisinde ihdas edildi. Yayımlanmış olan ek verginin uygulanmasına ilişkin esaslar da belirlenmiş oldu. Bunun yanı sıra ayrıntılı açıklama ile örnek uygulamalara da yer verildi.

Ek vergi, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinden alınarak, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ödenecek. Gelir vergisi mükellefleri bu sayede ek vergi ödemeyecek. Deprem bölgesinde bulunan 11 il ile 1 ilçede kurumlar vergisi mükellefleri de ek vergi ödemeyecek. Kurumlar vergisi mükellefleri, Kurumlar vergisi kanunu ile birlikte diğer bazı kanunlarda yar alan düzenlemeler gereği, istisna ve indirimler için beyanname üzerinde safi kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapabilecek.

Değişiklikliğin 20 Bin Mükellefi Etkilemesi Bekleniyor

Uygulamaya koyulacak olan düzenlemenin, 2022 yılı kurumlar vergisinde istisna ve indirimleri bulunan 20 bine yakın mükellefi etkilemesi bekleniyor. Kurumlar vergisi beyannamesinde bulunan indirim ve istisna tutarları üzerinden yüzde 10 oranında hesaplama yapılacak.

Kapsama dâhil edilen istisnalar, iştirak kazançları istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilmiş ve bazı şartları taşımış olan kazanç istisnaları ile birlikte serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnaları da kapsama dâhil edilecek.