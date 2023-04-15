Araç Sahipleri Bayramdan Önce Bayram Edecek! Akaryakıtta Dev İndirim!

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan gelişmeler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahipleri bayramdan önce bayram edecek! Akaryakıttı dev indirim! Akaryakıta gelen peş peşe zamlardan sonra vatandaş güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Güncel akaryakıt fiyatları takip edilirken sürücülere sevindirici haber geldi. İndirimi duyan soluğu istasyonlarda alıyor. İşte son güncel fiyatlarla akaryakıt fiyatları…

Benzi ve motorin kullanan sürücülere büyük müjde. Bu haber ile araç sahipleri bayramdan önce bayram sevinci yaşayacak. Brent petrolde yaşanan hareketlenmeler ile döviz tarafından yaşanan yükselişler akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü gelişmeler yaşandı. İndirim için beklenen haber geldi. Fiyatı duyan istasyona koşuyor. 15 Nisan tarihi itibari ile akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte benzin ve motorin fiyatların son durumu…

Brent petrolde öne çıkan hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan artışlar sonucunda fiyatlar yükselişe geçmişti. Benzin ve motorine yapılan zam artışları sonucu gelen haber sürücüleri sevindirdi. Sürücüler bu haber ile bayram havası yaşayacak. Önceki hafta 1 lira 11 kuruş olarak zam gören benzin fiyatları bu hafta ise motorin fiyatları zam görmüş oldu.67 kuruşluk zam yapılması ile isyanda bulunun sürücülere Petrol Ofisi tarafından kampanya başlatıldı. Kredi kartı ile plakanın tanımlanması halinde ödeme yapan sürücülere kampanya kapsamında destek verilecek.

Benzin Ve Motorin Fiyatlarında Dev İndirim

Petrol ofisi tarafından sürücüler için ön plana çıkarılan kampanyaya katılan sürücüler Mobil Öde –Geç ile akaryakıt alışverişi yaptığında kazanacak. Kampanya dâhilinde 500 lira ve üzerinde yakıt alan sürücülere 20 lira tutarında Positive Puan hediyesi verilecek.

Kampanya Şartları!

Kampanyaya dâhil olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kampanya dâhilinde Mobil Öde- Geç ile toplamda 500 ve üzeri akaryakıt alımlarında 20 lira Positive puan sahibi olunacak. Kampanyadan faydalanmak için şartları yerine getirmek oldukça kolay.