20-21-22 Temmuz Emekli Maaşı Hesabına Yatanlara Müjde! Emekliye 8000 TL Ödeme Verilecek

Emekli maaş alan vatandaşlar, maaşları hesaplarına yattıktan sonra bankalar üzerinden 8000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaş hesabına üzerinden alacağınız artı para ile birlikte sizlerde acil nakit ihtiyaçlarınızı bu şekilde karşılaya bileceksiniz. Emekli maaş alan vatandaşlar, 8000 TL'ye kadar almış oldukları bu ödemelerde 12 ay vadeye kadar bölerek, taksitli nakit avans imkanı da kullanabiliyor. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden tüm bankacılık işlemlerini yapabilir ve buradan da nakit başvurusunda bulunabilir. Banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz durumunda hemen internet bankacılığı uygulaması üzerinden ne kadar onay aldığınızda görebiliyorsunuz.

Ziraat Bankası, taksitli, kredili mevduat hesabı başvurusu

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında gelmektedir. Kredi başvurusu ve kredili mevduat hesabı başvurusu yapacak olan emekliler maaşlarını bu banka üzerinden alması durumunda istedikleri zaman internet bankacılığı uygulaması ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir ve istedikleri limitlerde kredi ve kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası üzerinden verilen ve emekliler için yapılan kampanyada 8000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı, hesabınıza artı para olarak yatacaktır. Başvurunuzu Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapabilir veya başvurunuzu bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak, şubelere gitmeden yapabilirsiniz. Ayrıca size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek de kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir ve 12 ay vadeli olarak bu parayı geri ödemesini yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankasına taşımanız durumunda daha yüksek limitlerde kredi onay alacağını söylemek istiyoruz.

Akbank Taksitli Kredili Mevduat Hesabı Başvurusu

Akbank üzerinden başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşlara Akbank, hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan, taksitli nakit avans başvurusunda bulunabilir. 8000 TL'ye kadar onay alacak olan vatandaşların hesaplarına para artı para olarak yatmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurularda, onaylanan tutar, hemen aynı dakika içerisinde görülür ve maaşınıza göre verilecek olan 8000 TL ödemeleri hesabınıza yattığını da artı para olarak görürsünüz. Akbank şubelerinden Akbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve Akbank ATM'si üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Emekli maaşınızı ilk defa Akbank şubelerine taşımanız durumunda banka sizlere sadece ihtiyaç kabilesi değil, kredili mevduat hesabı başvurusu ile birlikte aidatsız kredi kartı vermektedir.

Denizbank, taksitli, kredili mevduat hesabı başvurusu

Denizbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, kurtaran hesap adında, kredili mevduat hesabı başvurusu yapıyor. Emekli maaşınızı bu bankadan olup olmamanızın önemli olmadığını belirtmek istiyoruz. 8000 TL'ye kadar yapılacak olan başvurularda kurtaran hesap için SMS atılabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kurtaran, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. Denizbank kurtaran hesap için başvuruda bulunacak ve cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile birlikte ne kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yapmış olup, onay aldığınızı göreceksiniz. Onaylanan tutar Denizbank, hesabınıza yatacak ve istediğiniz zaman bu parayı kullanabileceksiniz. Denizbank, taksitli nakit avans vermesi durumunda ise sizlere 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu hazırlayarak bu parayı geri ödemenizi sağlamaktadır. Denizbank şubelerinden ve Denizbank internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi, ayrıca bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak da hem tüm bankacılık işlemlerinizi yapabilir hemde kurtaran hesap başvurusu yapabilirsiniz.