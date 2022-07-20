Akbank Müşterileri Oturdukları Yerden Nakit Kazanacak, TC Kimlik Numarasını Mesaj Atanlar 70.000 TL Alacak...

Akbank, yapmış olduğu yeni kampanyada 70.000 TL'ye kadar yeni bir kredi kampanyası duyurdu ve bu kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için mesaj atmaları durumunda işlem yapacağını açıkladı. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, kredi kullanmak isteyen kişiler, 24 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek ve kredi kullanabilecekler. Akbank 70 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, yapmış oldukları bu kredi kampanyasında 36 ay vadeli olarak kredi almak istiyorlarsa, 50000 TL'ye kadar ödeme almaları gerekiyor.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank, yapmış olduğu kredi kampanyasında SMS ile işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin ücretli mesaj atma karşılığı ile birlikte hemen sonuç vereceğini açıkladı. Sms ile başvuru yaptıktan sonra TC kimlik numaranız üzerinden banka kredi puanını sorgulanacak ve bu sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldığınızı göreceksiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmış olursunuz.

Sms ile kredi başvurusu yapamayan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, 36 ay vadeli olarak kredi başvurularını bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak yapabilirler. Sadece SMS ile değil, internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda, aynı şartlar dahilinde kredi değerlendirmesi yapılarak sizlere hemen sonuç verilmektedir.

AKBANK DİREKT BAŞVURU

Akbank Direkt uygulaması kullanan vatandaşlar ise başvurularını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabiliyor. Akbank Direkt uygulamasını kullanıyorsunuz hemen kredi başvurusunu yapabilecek ve onaylanan tutar, hemen yine aynı gün içinde görebileceksiniz.

Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde sonuç alabilecektir. Kredi kullanmak isteyen vatandaşların direkt uygulamasına giriş yaptıkları zaman, haftasonu olsa bile kredi onayı alabilmektedirler. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve bu bankanın başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katılabileceksiniz.

Emekli olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşlarını Akbank şubelerine taşıyarak daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanabilmektedirler. Emekli maaşınızı, Akbank üzerinden alıyorsunuz, ayrıca, 5000 TL'ye varan emekli promosyonlarından da faydalanabilirsiniz.