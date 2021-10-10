2 Yıl Geri Ödemesiz 500 bin TL Faizsiz Kredi Desteği Başvuruları Başladı: Zorlu dönemler geçiren ve nakit desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için 2 yıl ödemesiz, kredi desteği başvuruları alınmaya başladı. 500 bin TL tutarındaki krediden sizlerde faydalanabilirsiniz.

Üst limiti 500.000 TL olarak belirlenen 2 yıl geri ödemesiz krediler için başvurular başlamış durumda. Vadesiz 6 aydan 24 aya kadar uzanan bir geri ödeme seçeneği de mevcut. KOBİ’lere uygun şekilde sunulan kredi kampanyası ile birlikte istihdam odaklı bir şekilde çalışmalarını yürütenler için 500 bin TL kredi alma şansı sunuluyor. Kredi fırsatını sizlerde değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda kredi tutarını 24 ay süreyle erteleme yapabileceksiniz.

Acil nakit ihtiyacı duyan vatandaşlara yönelik kredi müjdesi verildi. KOBİ avantajları ile üst limiti 500 bin TL olarak belirlenen kredi desteği faizsiz ve düşük faizler üzerinden değerlendirme şansına sahip olunabilecektir. 120 aya kadar vadesi uzanmakta olan kredileri ise 2 yıl gibi bir süreyle de erteleme yapabileceksiniz. İstihdam odaklı bir şekilde başlatılan kredi tutarları içinde şuanda ayrılan para ise 23 milyar liradır. Başvuruların yapıması ile birlikte 23 milyar TL dağıtımı sağlanacaktır.

İstihdam Odaklı Şekilde Verilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca gerçekleştirilen resmi açıklamanın ardından KOBİ ağırlıklı olan şirketlere özel bir destek kredisi paketi hazırlandığı belirtildi. İmalata dayalı bir şekilde ithal edilmekte olan ürünler, yerli üretime imkan sağlayacak teşvik belgesine sahip olan şirketler, mikro ve küçük işletmeler dahil kredi imkanlarından fayda sağlayabilecektir. Bununla birlikte yatırım teşvik belgesine sahip olan şirketler ile yerli malı belgesi almış soğuk hava üniteleriyle, araç iliklendirme kasa yatırımı gerçekleştiren şirketlerde istihdama katkı sağlaması sonrasında kredi alabilecektir.

24 Ay Geri Ödeme Yapılmayacak

100 bin TL üzerindeki limitlerde KOBİ’li olan şirketler hemen kullanmaya başlayabiliyor. Söz konusu kredi almaya hak kazananlar ise ödemelerini en az 6 ay ve en fazla 24 ay olmak üzere geri ödemesiz şekilde ödeyebiliyor. Kredi tutarındaki en uzun vade ise 120 ay olarak belirlenmiştir. Koronavirüs salgınından etkilenen şirketlere bu şekilde bir destek paketi sunularak ayakta kalmaları öngörülüyor.