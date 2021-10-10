Yurt Genelinde PTT Kartla Seyahat Yapılabilecek: PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından verilen müjdeli haber ile artık farklı şehirlerde kullanılan toplu taşıma kartları tek bir kart haline dönüyor. Türkiye kart hakkında açıklamalarda bulunarak birden fazla belediyeler ile gerekli anlaşmaların sağlandığını belirterek, birden fazla kullanılmakta olan kart adına ödenen masrafların önüne geçileceği gerçekten önemli bir teknoloji olacağını savundu.

Hakan Gülten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı düzenlediği 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda konuşarak basın mensuplarının sorularına açıklık getirdi.

Toplu Ulaşım Kartları Tek Bir Ulaşım Kartına Dönüşüyor

Türkiye açısından ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nın oldukça büyük bir organizasyon olduğuna dikkat çekerek, gerçekleştirilen konuşmalardaki konuların ulaştırma için bir yön verici etki göstereceğini belirtti.

Türkiye Kart uygulaması daha önceden düzenlenen şuralarda oldukça fazla tartışılması sonrasında kararları alnımmış bir uygulamaydı. Farklı şehirlerde toplu ulaşım araçları için kullanılan kartların tek bir kart haline getirilmesine imkan tanınacak.

Bakanlık Tarafından Özellik Duyuruldu

Bakan’lık tarafından da duyurusunu gerçekleştirdiği Türkiye Kart ile birlikte mesela Ankara’da alınan kart ile İstanbul’da rahatlıkla ulaşım araçlarına binilmesi mümkün hale gelecektir. Bulunduğunuz şehirlerde Türkiye Kart özellikleri olan her yerde kullanımı mümkün bir hale gelecektir. Türkiye’de hizmet veren belediyelere ait toplu ulaşım araçlarına Türkiye Kart kazandırılması adına bir teşvik verileceği konusunda bakanlık tarafından da belirtildi. Bakanlık tarafından belediyelere konu ile ilgili bir davet yazısı iletildi.

Kart Yığını ile Masrafların Önüne Geçilecek

Birçok belediye ile hali hazırda anlaşmaların yapıldığı ve diğer belediyelerden de gerekli olan desteklerin beklendiği konusunda açıklama yapıldı. Hali hazırda işlemlere Konya’da başlanmış durumdadır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bütün toplu ulaşım kanalları için Türkiye Kart uygulamasının faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.