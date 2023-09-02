Altın yatırımcıları iç piyasadaki -fiyat değişimlerini dikkatle izliyor. Bugün, çeyrek altın ve gram altın başına Türk Lirasının (TL) ne kadar olduğu merak ediliyor. Şimdi, 2 Eylül 2023 altın fiyatları, yarım altın, cumhuriyet altını ve ata altın dahil olmak üzere çeşitli altın türlerinin güncel durumuna bakalım.

Yatırımcılar ve fiziki altın sahibi vatandaşlar altın fiyatlarını günlük olarak yakından takip etmektedir. Altın fiyatlarının dönem içindeki hareketleri merak konusu olmaya devam ediyor. Gram altın özelinde 2 Eylül 2023 Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın günümüz piyasasında en çok rağbet gören yatırım araçları olmaya devam ediyor. Fiziki altına sahip olan vatandaşlar ve yatırımcılar, değerindeki dalgalanmalar devam ettiği için fiyatlarını günlük olarak özenle takip ediyor. Sözü daha fazla uzatmadan, 2 Eylül 2023 için güncel altın fiyatlarını inceleyelim...

ALTIN TOPARLANMAYA BAŞLADI MI?

Altın son düşüşünden sonra toparlanmaya çalışıyor. Şu anda değerinde bir artış yaşıyor. Bu artış, faiz artırımı ile desteklenen dolardaki yükselişe bağlanabilir. Ancak, doların hareketleri dengelenmeye başladığında, altın Ons Altın piyasasında önemli bir dalgalanma olmaksızın göreceli bir istikrar dönemine girdi.

Altın fiyatları yeni haftada kademeli yükselişine devam etti. Yükseliş TCMB'nin beklenmedik faiz artırımı ile aniden durdu ve altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Eylül ayına girerken altın fiyatlarının geleceğine ilişkin pek çok spekülasyon yapılıyor. Şimdi, altın fiyatlarının mevcut durumunu inceleyelim...

2 EYLÜL CUMARTESİ 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.664,60

Gram altın satış: 1.665,01

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 2.750,00

Çeyrek altın satış: 2.804,00

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 5.517,00

Yarım altın satış: 5.608,00

TAM ALTIN

Tam altın alış: 11.000,00

Tam altın satış: 11.172,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 11.264,00

Cumhuriyet altını satış: 11.435,00

ATA ALTIN

Ata altın alış: 11.293,00

Ata altın satış: 11.463,00