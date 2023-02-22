Fenerbahçe'nın transferi, o ülkeyi ayağa kaldırdı! Gelirse yer yerinden oynar

Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen Lucas Moura ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da oynayan Lucas Moura Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte son yaşananlar ve tüm detaylar...

MOURA FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Lucas Moura'nın kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun adı transferde Fenerbahçe ile anılıyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERDE RAKİBİ YOK

Sağ açık, sol açık ve forvet arkasında oynayabilen 1.72 boyundaki Moura ile Tottenham sözleşme uzatmayı düşünmüyor. Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin kapanması nedeniyle Fenerbahçe'nin bu transferde bir rakibinin olmaması da dikkati çekiyor.

BEDELSİZ TRANSFER ETME PLANI

5 Mart'a kadar uzatılan transfer döneminde hücum hattına teknik heyetin raporu doğrultusunda takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe yönetimi, Sambacı'yı bonservis bedeli ödemeden transfer etmek için harekete geçti.

MOURA'YA 3 YILLIK TEKLİF

Tottenham ekibinde yaklaşık 2.9 milyon euro kazanan futbolcuya Fenerbahçe'nin uzun vadeli bir kontrat (3 yıl) önermeyi düşündüğü öğrenildi. İddiaya göre; Sarı-Lacivertliler, futbolcuya Ada ekibinde aldığı maaşa yakın bir teklif sunacak.

SAO PAULO TARAFTARLARI AYAĞA KALKTI

Lucas Moura'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarının güçlenmesinin ardından eski kulübü Sao Paulo'nun taraftarları sosyal medyadan sert tepkiler gösterdi. Taraftarlar, "Bu transfer midemize bir yumruk gibi oturacak" ifadesini kullandı.

'PARALI ASKER MOURA'

Adı yakın zamanda eski kulübü Sao Paulo ile anılan futbolcuyu eleştiren bazı taraftarlar ise Lucas Moura'yı paragöz olmakla suçladı. Bir taraftar, "Lucas Moura paralı bir asker mi?" şeklinde bir yorumda bulundu.

'LUCAS ARTIK BİR İDOL DEĞİL'

Yine Sao Paulo taraftarlarından biri, "Lucas Moura bir Türk takımına gidecek ve 3 yıllık sözleşme imzalayacakmış. Sao Paulo'da artık bir idol olarak anılmayacak" ifadelerine yer verdi.

CENI, MOURA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Sao Paulo Teknik Direktörü Rogerio Ceni de Lucas Moura hakkında geride bıraktığımız haftalarda bir açıklama yapmıştı. Ceni, "Lucas'ı kadroda görmeyi çok isterim. Burada olsaydı kaptanlık bandını da takabilirdi. Onun gibi bir futbolcuya sahip olmanız için iyi bir teklifiniz olmalı. Ama taraftarlarımızı kandıramayız. Lucas buraya gelmeyecek" açıklamasında bulundu.

MOURA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

Juventus altyapısından çıkan Lucas Moura, 2010'da Sao Paulo'ya transfer oldu. O dönem geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Sambacı için Chelsea 20 milyon euro önermişti. Ancak; 2013'te Paris Saint Germain'e yaklaşık 40 milyon euro karşılığında giden futbolcu, 5 yıl Fransız devinde oynadı.

PSG VE TOTTENHAM PERFORMANSI

PSG'de 229 maçta 46 gol 48 asist üreten Lucas Moura, Tottenham'da ise 213 maça çıktı ve 38 gol 27 asistlik katkı sundu. Moura, Brezilya Milli Takımı'nda ise 35 karşılaşmada 4 gole imza attı. Deneyimli futbolcu, bu sezon ise Tottenham'da toplam 13 maçta 311 dakika süre alabildi ve 1 gol üretti.