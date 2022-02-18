Kimlik Numarası Son Hanesi 0 ile 8 Arasında Olan Kişilere 15.000 TL Ödeme Yatıyor! Son Dakika

Kimlik numarasının son hanesine göre 15000 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar, özel bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanabiliyor. Son zamanlarda bankalar, kişilerin kimlik numaralarına göre işlem yaparak hızlı bir şekilde nakit kredi onayı vermektedir.

Vadeli ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeye kadar 15 bin TL nakit kredi ödemesi almak istiyorsanız birden fazla bankanın yapmış olduğu kampanyalara göz atabilir, size uygun olan bankadan hemen düşük faiz oranlarıyla nakit kredi kullanabilirsiniz. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olması ile birlikte hızlı bir şekilde bankaların internet bankacılığı üzerinden nakit kredi kullanabilecektir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek, başvuru sonrasında bankaların yapmış olduğu bu kampanyalara katılarak da 36 ay vadeli kredi kullanmış olabilecektir.

QNB Finansbank ve Denizbank

QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden SMS atarak hemen başvurunuzu gerçekleştirebilir ve ne kadar banka üzerinden kredi onay aldığınızı hemen görebilirsiniz. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek SMS atabilecek. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankanın yapmış olduğu bu kredi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı alacağınızı 3 dakika içerisinde görebilirsiniz.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cebimde kredi kampanyasına katılmanız gerekiyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: Cebimde Kredi Numarası olan 32 80 numarasına gönderin. Banka sizin kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapacak ve ne kadar kredi onayı aldığınızı mesaj ile sizlere söyleyecektir. Onaylanan tutarı, hızlı bir şekilde en yakın DenizBank şubesinden kullanabilir veya bu bankada hesabınız varsa, Denizbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan işlem yapabilirsiniz. 36 Vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda bu iki bankadan da TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak sorgulamalar ile birlikte kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası ve Diğer Kamu Bankaları

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden de nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa bu banka hesapları olması durumunda internet bankacılığını kullanarak hiçbir şekilde şubelere gitmeden işlem yapabiliyor. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın hesapları olması durumunda internet bankacılığı şifresi oluşturarak banka şubelerine gitmeden kimlik numaraları üzerinden yapılacak sorgulama ile birlikte 15 bin TL ödeme alabilecek. Düşük faiz oranları ile kullanacağınız bu kredilerde başvuru yapacak olan vatandaşların, 18 yaşından büyük olması ve banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olması yeterli olacaktır. bankaların kredi kampanyalarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitesine giriş yapabilirsiniz.