Akbank ve Denizbank, müşterilerine özel olarak düzenlediği nakit kredi kampanyası ile dikkat çekiyor. Kimlik numaranızı kullanarak başvuru yapmanız halinde, 6000 TL ile 12000 TL arasında değişen tutarlarda nakit kredi imkanına sahip olabilirsiniz. Akbank ve Denizbank, gelir belgesi veya masraf talebi olmadan düşük faiz oranlarıyla kredi verme yolunda adım atmıştır. Kimlik numaranızı kullanarak gerçekleştireceğiniz başvuru sonrasında, onaylanan kredi miktarınızı hemen hesabınıza aktarabilir ve aynı gün içinde kullanabilirsiniz.

Nakit Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank ve Denizbank müşterileri için nakit kredi başvurusu oldukça kolaydır. İşte başvuru yapma yöntemleri:

Resmi İnternet Siteleri Üzerinden Başvuru: Akbank ve Denizbank'ın resmi internet siteleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yaparak gerekli bilgileri doldurmanız halinde başvurunuz değerlendirilerek size dönüş yapılacaktır. Mobil Uygulama Üzerinden Başvuru: Bankaların mobil uygulamaları üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. Mobil uygulamalar sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. SMS ile Başvuru: Akbank ve Denizbank müşterileri, cep telefonlarından SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Başvurunuzu SMS ile gerçekleştirmek isterseniz aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz: Akbank için: KREDI (boşluk) TC Kimlik Numaranızı 44 25 numarasına gönderin.

Denizbank için: KREDIM (boşluk) TC Kimlik Numaranızın doğum tarihini 32 80 numarasına gönderin.

Başvurunuzun onaylanması halinde, belirlenen tutar hemen hesabınıza yatırılacaktır. Akbank ve Denizbank'ın mobil uygulamaları üzerinden de onay aldıktan sonra kredinizi kullanabilirsiniz. Aynı gün içinde hesabınıza geçen bu krediyi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.