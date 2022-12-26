2 Bankadan Açıklama: Banka Müdürleri Onayında 50.000 TL Ödeme Olacak! Kimler Alacak Belli Oldu!

2022 yılı bitmeden, banka müşterisi olan vatandaşlara banka müdürleri onayı tarafından 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz, nakit ödeme verileceği açıklandı. 50000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından 50000 TL kredi ödemesi hemen aynı gün içinde verilmektedir.

50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri 3 ay ertelemeli 90 gün sonra ödemeye başlayacağınız 36 ay vadeli kredi verilmektedir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

KREDİ BAŞVURUSU

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak alacakları, ihtiyaç kredisi için hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda 90 gün ertelemeli İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucunu hemen ödemektedir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlattığı kampanyada 3 ay ertelemeli olarak alacağınız kredilerde sizlere hemen aynı gün içinde ödeme vermektedir.

Akbank üzerinden Akbank Direkt uygulaması aracılığı ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden de Yapı Kredi Bankasının, mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 50000 TL gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası banka şubelerine giderek tek kimlikleriyle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlarında kredi işlemleri hızlı birşekilde yapılarak hemen aynı gün içinde ödenecek ve krediler, hesaplara yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılacaktır. Banka kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlanacaksınız.