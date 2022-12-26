14 milyon emekli için başvuru yaparak hemen onay alabileceğiniz kampanya başladı! Emekliye Müjdeli Haber...

14 milyon emekli için başvuru yapmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte nakit kredi imkanı sağlanacak. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda nakit ihtiyacı olması durumunda uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verilecektir. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri hemen aynı gün içinde emekli maaş hesapları ile birlikte araştırılarak otomatik olarak onay verilerek hesaplara yatırılmaktadır. Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek uygun faizlerle kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu

Emekli maaşı alan vatandaşlar kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve 50.000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa emekli maaşı hesapları üzerinden gelir belgesiz masrafsız nakit kredi alabilmektedir. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankalar belirtilen Kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 3 ay ertelemeli krediyi imkanı sağlamaktadır.

50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler için yapılan kampanyada bireysel tüketici kredisi haricinde başvurularını gerçekleştirmek isteyen ve maaş müşterisi olan tüm emeklilere düşük faiz oranları ile birlikte diğer bankalardaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları kapatılması için borç kapatma kredisi ödenmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar sadece güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda işlem yapabilmektedirler.