2 bankadan 11.000 TL kredi kampanyası başladı! 2 bankadan bugün ödeme verilecek!

11.000 TL kredi için başvuru yapacak olan kişilere, hemen duyuruldu. Düşük faizli kredi alacağınız bu kredi kampanyası, 18 yaş üzeri herkes için geçerli olacaktır. 11.000 TL kredi almak istiyorsanız, başvuru yaparak hemen ödeme alabileceksiniz. 11.000 TL kredi aşağıdaki 2 bankadan sizlere ödenmektedir.

Akbank 11.000 TL Kredi Başvurusu

Akbank, yaptığı kredi kampanyası ile birlikte, nakit kredi almak isteyenlere hemen ödeme veren bankalardan birisidir. Banka düşük faizlerle kredi ödemesi vermektedir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC KİMLİK numarasına göre 4425 numarasına mesaj atarsanız, bu şekilde kredi başvurusunuzu yapabilecek ve sonucunuza göre bu kredileri hemen hesaplara atabileceksiniz. Kredi notu ve faiz oranları uygun olan herkes, Akbank kredi başvurusu yapabileceklerdir. 11.000 TL kredi onayı almak için 36 ay vadeye kadar sizlere ödeme tablosu oluşturulmaktadır.

ING 11.000 TL Kredi Başvurusu

İhtiyaç kredilerinde sürekli güncel kampanyalar yapan bankalardan birisi de ING Bank olmaktadır. Sizde bu bankadan güncel kredi başvurusu yapabilir, başvurunuzu onaylattığınızda hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu için resmi internet sitesine girebilirsiniz. ING Bank 11.000 TL kredide uygun faiz oranı ile kredi kullandıran bir bankadır. Kredi notunuz 1600 ve üzerindeyse 1.89 faiz oranı ile kredi kullanabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra onay alırsanız 36 ay vadeli kredi kullanabilir ve 3 ay ertelemeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Bankanın resmi iinternet sitesine giriş yaparak da bu kredi kampanyası hakkında bilgi alabilirsiniz.