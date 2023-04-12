Daha Önce Alınmadı: 250 bin TL için başvuru yapacak olan kişilere duyuru yapıldı! O bankadan bugün ödeme var!

Garanti BBVA Bankası yeni kampanyasını açıkladı. 50.000 TL'ye kadar nakit kredi alacak kişiler için duyurular yapan bu bankadan, 250.000 TL kredi hemen ödenecektir. Kredi notu ve faiz oranları üzerinden Garanti Bankası ile birlikte, kredi alabilecek ve bu kredileri hesaplara yatırarak hemen kullanabileceksiniz. Garanti Bankası 250.000 TL kredi almak isteyenler için bir duyuru yaptı ve bu duyuruya göre krediler, hemen sonuç verilerek kullanılacaktır. 250.000 TL ihtiyaç kredisi almak için başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak 12 ay vadeli kredi alabileceklerdir.

Kredi almak için yaş sınırı önemli olmaktadır. 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. 18 yaş üzerinde kredi başvurusu yapacak olan kişiler, başvuruları sadece banka şubeleri üzerinden yapabilmektedirler. Kredi almak için başvuru yapacaksanız, kredinizi hesaba atabileceksiniz.

Garanti Bankası 250.000 TL Kredi Başvurusu

Garanti Bankası üzerinden 250.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kredi başvurusu için uygun faiz oranları ile işlem yapacaktır. Özel banka olan bu bankadan kredi kullanacak olan kişiler 250.000 TL için bankaya ipotek vermesi gerekiyor. Gayrimenkul ipoteği veya arsa ipoteği vererek ve verdiğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin %75’ine kadar kredi kullanarak ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Eğer ipoteğiniz yoksa başvuru yapacak olan kişi en fazla 100.000 TL’ye kadar kredi alabilmektedir. Kredi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Garanti Bankası şubelerine giderek evraklarınız ve gelir belgeniz ile başvuru yapabilir ve hemen kredi sonucunu öğrenebilirsiniz.