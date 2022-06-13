2 Banka Duyurdu: ATM üzerinden de alabileceğiniz 20.000 TL Nakit, Bayrama kadar ödenmektedir

Son zamanlarda yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebiyle bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, yeni kredi kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bankalar, yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte 20000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi verirken, kredi alacak olan kişilere özellikle Kurban Bayramı için nakit imkanı sağlıyor. Kurban Bayramı gelmeden bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası, ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Banka kredi puanı uygun olan vatandaşların ihtiyaç kredisi olarak 20000 TL'ye kadar alacakları bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapılacak ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanılacaktır. çok banka şubeleri üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz gibi ilk uzaktan, kredi başvuru yöntemleriyle birlikte de Yapı Kredi Bankası ve TEB Bankası üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası

Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden cep telefonları üzerinden, atacakları ücretli bir mesaj ile birlikte 20000 TL'ye kadar kredi onay alıp almadığını, görebiliyor. 20000 TL kredi başvurusu için cep telefonunuz üzerinden mesaj atacaksanız bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak ve aralarda boşluk bırakarak, 44 11 numarasına göndermeniz yeterlidir. 44 11 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksınız ve kredi kullanacak olan vatandaşların da bireysel müşteri olması durumunda, onaylanan tutar banka şubesinden alabilecektir.

TEB Bankası

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunu TEB Bankası üzerinden yapmak isteyen kişiler kimlik numarasını 44 66 numarasına göndermeleri durumunda bu bankanın kredi kampanyasına katılmış olacaklar. Banka kredi puanına göre işlem yapacak olan banka kredi notuna göre, faiz oranlarından da vatandaşları yararlandırılmaktadır. Banka müşterisi olan vatandaşlar ise şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa internet bankacılığını kullanabilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da 20000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilir. Kredi aldığınız zaman düşük faiz oranları ile işlem yapacağınız için 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli kredi seçeneklerinde seçebilirsiniz.