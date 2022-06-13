Cep Telefonuna Akbank Uygulamasını İndirenler ve Mesaj Atanlar 61.000 TL İhtiyaç Kredisi Alabilecekler

Akbank uygulaması üzerinden 61000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşların tercih ettiği bankalardan bir tanesi olan Akbank, yeni yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte cep telefonuna uygulama indiren banka müşterilerine 61000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi vereceğini duyurdu. Akbank kredi politikalarına uygun adam, vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmasıyla birlikte bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmaları durumunda hemen kredi onayı alabilecek ve hesaplarını ödeme alabilecektir.

Cep telefonunuz üzerinden ayrıca bu bankanın SMS kredi servisini kullanarak da başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara kredi şartlarına uygun olması durumunda cep telefonları üzerine atacakları mesaj ile birlikte 61000 TL kredi onayı olup olmadıklarını görebiliyorlar. Banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, 36 ay vadeli olan ihtiyaç kredisi kampanyasına 5 dakika içerisinde katılabilir ve banka kredi puanı 1400 üzerinde olan vatandaşlar, nakit kredi onayı alabilirler.

Akbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile SMS kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kimlik numaranızın bankaya gönderilmesi durumunda, sorgulamayı hemen yapabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmış olacak ve 61000 TL'ye kadar onay alıp olmadığınızı görebileceksiniz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların ise banka hesabı olması ve banka hesapları üzerinden internet şifresi oluşturarak, cep telefonu, uygulamalar bölümünden, Akbank Direkt uygulamasını indirmesi gerekiyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını alıp hemen hesabına onaylanan tutar yaptırabilmektedir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ile birlikte emekli olan vatandaşların bireysel olarak alabilecekleri 61000 TL kredilerde sadece 24 ay vadeli işlem yapılmaktadır. 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 49000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunmanız gerekiyor. 50000 TL ve üzerindeki kredi kampanyalarında banka 24 ay vadeli olarak işlem yaparken, 100000 TL üzerinde kredi almak istiyorsanız, 12 ay vadeli kredi kullanabiliyorsunuz.