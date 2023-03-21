2-3 odalı prefabrik ev 200 bini devletten 150 bin TL'si sizden! Şimdi devlet desteğiyle ev sahibi olun

Şimdi devlet desteğiyle ev sahibi olun! 2-3 odalı prefabrik ev 200 bini devletten 150 bin TL'si sizden! Prefabrik evlere olan ilk olarak ev fiyatlarının artması ile birlikte artmıştı. Bu ilgi son günlerde mecburiyet haline gelmiştir. Kahramanmaraş depremleri sonrasında prefabrik evler çok acil ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sebeple maddi durumu iyi olmayan ailelere devlet tarafından prefabrik ev desteği yapılmaktadır. Prefabrik ev almak isteyenlere devlet 200 bin TL ödeme yapıyor. 150 bin sizden 200 bin TL devletten kampanyası ile 2-3 odalı prefabrik ev alımları devam etmektedir.

Prefabrik Ev Alımından Kimler Faydalanabilir?

Maddi surumu çok iyi olmayan ailelere sunulan bu ev fırsatı devletin sunduğu destek programları çerçevesinde yapılmaktadır. Bu desteğin alınabilmesi için ailenin muhtaçlık sınırı altında kalması gerekmektedir. Aynı zamanda hane içerisinde kişi başına düşen net aylık gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden daha az olması gibi şartlar bulunmaktadır.

Prefabrik Ev Başvurusuna Nasıl Ve Nereden Başvuru Yapılabilir?

Prefabrik ev için ön başvurular ise ALO 183 ya da ALO 144 sosyal destek hatları aranarak yapılabilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları web sitesi üzerinden gıda ve erzak yardımı, yakacak yardımı, şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımı, elektrik tüketim desteği gibi birçok yardımı almak üzere de başvuru yapabilirsiniz. Böylece maddi sıkıntısı olanlar buradan aldıkları desteklerle biraz olsun rahatlayabilirler.

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