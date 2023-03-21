Vatandaşın aklı başından gitti! Benzin fiyatlarına çok büyük indirim geliyor! Mazot 10 TL, benzin 15 TL...

Mazot 10 TL, benzin 15 TL... Vatandaşın aklı başından gitti! Benzin fiyatlarına çok büyük indirim geliyor! Haberlerde alıştığımız durum akaryakıt ve motorin fiyatları a yapıla zam ile ilgili olmaktaydı. Bu gelen son haber ise benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapıldığı ile ilgili oldu. İndirim haberleri merakla karşılanırken ne kadar indirim yapıldığı merak edilmeye başlandı. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile yön bulan akaryakıt fiyatları için araç sahibi olanları akaryakıt istasyonlarına akın ettirecek bu haber ile birçok kişi mutlu oldu. Hem benzin hem de motorin grubuna büyük bir indirim geliyor haberinin gelmesi ile birlikte indirimin yapılacağı saati bekleyen vatandaşlar akaryakıt almak için haber bekliyor. Peki güncel benzin ve mazot fiyatları kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları son dakika haberinin detayları…

Hem Benzine Hem Motorine Büyük İndirim!

Güncel benzin ve motorin fiyatı indirim haberleri sonrasında araç sahipleri akaryakıt alarak depolarını doldurmak için gelecek haberleri yakından takip ediyorlar. Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından akaryakıt indirim haberleri araştırılmaya başlandı.

Petrol ile ilgili yaşananlar ve indirim haberleri araştırılırken güncel mazot, benzin, motorin ve akaryakıt fiyatları ne kadar oldu konusu da merakla bekleniyor. Alınan son haberlere göre göre gece yarısından sonra hem motorin hem de benzine indirim geleceği belirtildi. Bu son dakika haberinin detayları ve indirim miktarı gelmeye devam ediyor…

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