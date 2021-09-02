1999 Yılı Öncesi Sigortalı Olanlara Müjde! Erken Emekli Olma Fırsatı Bugün Duyuruldu

Ülkemizde 2008 yılından itibaren Sosyal Güvenlik ile ilgili düzenlemelerde, 1999 yılından önce sigorta girişi olanlara emeklilik konusunda müjdeli haber geldi. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Emekli olmak isteyen vatandaşa dikkat çekici ve aynı zamanda çarpıcı açıklamalar geliyor. Emekli olmak için hesaplama sisteminde 99 yılı ve öncesi girişi olanları ilgilendiren detaylar haberimizde…

Emekli olma konusunda geri sayım yapan vatandaşlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Yeni emekli olmak için hesaplama sisteminde yapılan değişikler ile 1999 yılı ve öncesine ait sigorta girişi olan vatandaşları ilgilendiren açıklamalarda, bu imkândan faydalanmaları için gerekli şartları belli oldu…

Sigorta Girişi 1999 Yılı Ve Öncesine Ait Olanlar İçin Fırsat!

Ülkemizde gerçekleşen önemi reformlardan olan Sosyal Güvenlik Reformu ve bunla ilgili gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. 2006 yılında farklı standartlarda hizmet veren kurum SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı altında farklı bölümlerde hizmet sunarken yapılan çalışma ile birlikte tek çatı altında hizmet sunmaya başladı. 99 yılı ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar hangi kapsama (4 A, 4 B, 4 C) ait olursa olsun emekli olmak için haklar sunulmuştur.

Erken Emeklilik İçin Fırsat

Sigorta kanunu ile ilgili 2008 yılında yapılan çalışma ile çalışma süresi, prim gün ödeme ve yaş şartlarında değişikliğe gidilmişti. 3600 gün prim ödeyerek emekli olma hakkı geliyor. 3600 prim gün ödeme şartını yerine getiren vatandaşlar için tek şart 1999 yılından daha önce sigorta girişlerinin mevcut olması yeterlidir.

Prim gün ödeme şartını yerine getiren vatandaş eğer erkek ise 59 yaşında, şartı yerine getiren kadın ise 58 yaşında emekli olma fırsatını yakalar. Şarları yerine getiren tüm vatandaşlarda her hangi bir eksik durum söz konusu değil ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapabilirler. Yapılan başvuru sonucunda onay alan vatandaşlar daha erken emekli olmak için bu hakkı kullanabilecekler. Erken emeklilik fırsatını değerlendirmek için gerekli bilgileri kurumun web sitesinden takip edebilirler.