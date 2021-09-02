Son Dakika Belli Oldu, Emekli Maaşını Yükseltebilirsiniz!

Emekli olmuş vatandaşların daha rahat bir yaşam sürdürmeleri için gelir kaynağının yükselmesini arzu ederler. Yüksek emekli maaşı almak artık uzak değil. Emekli olmak için şartları yerine getirenler için emeklilik hakkı kendilerine sunulmuş bir yasal haktır. Elde edilecek bu haktan yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Merak konusu…

Sigortalı olarak çalışırken ödenen primlerin maaşlar üzerinde önemi etkisi bulunur. Prim ödemeleri düşük ücret üzerinden yapılır ise, kişinin alabileceği emekli maaşı yıllık bazda belli tutarda azalır. 2008 yılından sonra asgari ücret üzerinden gerçekleşen prim ödemeleri ile kişinin maaşından 200 TL ile 300 TL tutarında bir azalma olur. Emekli olduğunda geçim derdine düşen emekli vatandaşlar yüksek emekli maaşı alabilmek için alternatif yol aramaktadır.

Emekli olmak için şartları yerine getiren vatandaşlar emeklilik aşamasında doldurulan “Tahsis Formu” emekli maaşı için önemlidir. Formun içerisinde yer alan bakmakla yükümlü olunanlar bölümünde yer alan eş, çocuk bilgilerinin eklenmesi maaş tutarını yukarı çekecektir. Aylık bağlanma oranını etkileyen bu bilgi kişinin maaşında da olumlu ekti sağlar.

Emekli Maaşında Esas Kazanç Önemli

Sgk kurumu emekli maaşlarının hesaplanmasında aylık brüt ücreti dikkate alır. Kesintiler olmadan önce bildirilmiş olan aylık brüt ücret emekli maaşlarına önemli etki eder. Prim ödemlerinde kullanılan esas kazancın belirlenmesinde primler, vergiler, ikramiye vb yardımlar de emekli maaşı üzerinde etki etmektedir.

Formun Dikkatli Doldurulması Gerekiyor

Emekli maaşının yüksek olmasını isteyen vatandaşlar formu doldururken bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. Emekli maaşını alabilmek için doldurulan belgelerin içerisinde yer alan “Tahsis Fonu” belgesinin maaş üzerinde önemli bir etkisi vardır. Forma eş ve çocuk gibi bakmakla yükümlü olunanların eklenmesi unutulmamalıdır. Forma eklenen bu bilgi emekli maaşının yüksek olmasını sağlar.

Emekli Maaşına Yılda 70 TL Katkı

Uzun süre çalışmanın veya fazla ödenen prim gün sayısının emekli maaşını yükseltmede bir etkisi yoktur. Az prim ödeyerek, fazla emekli maaşı alınabilir. Burada önemli olan kıstas kişinin elde ettiği brüt kazançtır. Elde edilen kazanç tutarı 3.000 TL ile 4.000 TL arasında ise yıllık bazda 60 TL ile 70 TL arasında değişen tutarda emekli maaşına olumlu etki sağlar.