18’den Büyük, 70 Yaşından Küçük Herkesin Hesabına Nakit Ödemesi Yapılacak: Ziraat Bankası Açıklama Yaptı!

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni nakit kampanyasında 18 yaşından büyük olan vatandaşların kredi imkanından faydalanmaları için olanak sağlayacağını açıkladı. Son zamanlarda yapılan düşük faiz oranlarıyla birlikte verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar için Ziraat Bankası, özellikle bireysel ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranları ile birlikte kredi vermeye devam edeceğini açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden kredi imkanından faydalanabilecek ve onaylanan bu kredinize hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak da kullanabileceksiniz.

1-Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını banka şubelerine gitmeden yapabiliyor. Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz, kampanyaya katılmak için sizlerde aynı gün içinde hesaplarınıza ödemeler yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu krediyi aynı gün içinde hesabınıza yatırarak da görebileceksiniz. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılacak olan kredi kampanyaları ile birlikte kredi onay alacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verirken, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapmaktadır.

Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların özellikle emekli olması durumunda emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerine bu banka üzerinden yapacağını söylemek istiyoruz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden almanız durumunda ihtiyaç kredisi olarak sizlere verilecek olan 50000 TL Kredilerde 36 ay vadeli işlemi yapacaksanız, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak gelir belgesiz kredi kullanmanız mümkün olmaktadır.