Vakıfbank hesabı olanlar dikkat! Banka bu Akşam duyurdu ve nakit isteyenlere 5 gün süre verdi! Acele edin

Kamu bankası Vakıfbank , üzerinde hesabı olan vatandaşların nakit istemeleri durumunda 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, kullanabilecekleri ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Devlet bankası Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaç kredisi almak için Vakıfbank'ın mobil uygulamasını kullanarak düşük faizlerde krediler alabilmektedirler.

50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu banka yapmış olduğu yeni duyuruda, 5 gün içerisinde başvuru yapacak olan kişiler, özel kredi faiz oranlarından yararlanarak, bankadan ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar ile birlikte sizlerde acil kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak da ödeyebileceksiniz.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, bulur, kredi almak istiyorlarsa öncelikli olarak banka kredi politikalarına uygun bir vatandaş olması isteniyor. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vermektedir.

Emekli olan kişilerin bu banka üzerinden kredi kullanabilmeleri için emekli maaş hesaplarının bu banka üzerinden alınması istenmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda kredilerini aynı gün içinde hesaplarına yatırarak ödemektedir. En yakın banka şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak kredi verilmektedir. Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda 3 ay ertelemeli kredi alacak olan kişiler, düşük faizli kredilerden yararlanabiliyor. Banka hesabınızın olması durumunda ise şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden kredi alabilirsiniz.