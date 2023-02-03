Garanti Bankası hesabı olan kişiler için yeni uyarı var! Banka müşterisi olanlar dikkat

Garanti Bankası internet sitesi üzerinden duyuru paylaşıldı ve nakit ihtiyacı olan kişilere ödeme verileceği duyuruldu. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan yeni duyuruda, nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara, Garanti Bankası internet sitesi üzerinden duyuru paylaşıldı. Banka hesabı olan vatandaşlara uyarı olarak son 5 gün içerisinde başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda uygun faizlerle kredi ödemeleri verileceği açıklandı. Garanti Bankası Banka hesabınızın olması durumunda bireysel kredi kullanacak olan kişilere 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ödemesi verilecektir.

Garanti Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor. 5 gün içerisinde sizlerde başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz ve kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde Garanti Bankası üzerinden almak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurunuzu yaparak, hemen işlem yapabilirsiniz.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman bu ödemelerden faydalanabiliyorlar. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz.

Banka müşterisi olan vatandaşlar, mobil uygulamaya giriş yaparak, 7 24, haftasonu olsa bile kredi başvurusunu gerçekleştirebiliyor ve hesabına onaylanan tutarı ödeme olarak alabiliyor. 40000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak ve toplamda da 36 ay vadeli olarak işlem yapabilirsiniz.