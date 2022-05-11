18 Yaşından Büyüklere Müjdeli Haber: Devlet Destek Vererek Patron Olmanızı İstiyor. Son dakika haberi geldi. İş kurmak isteyenler için devlet nakit verecek!

Son dakika haberi geldi! 18 yaşından büyükler hem kendi işlerinin patronu oluyor hem de devlet desteği alıyor! Yeni dönem içerisinde bir başkasına bağlılığı bulunmadan kendi işinin patronu olmak isteyen ancak bu isteğinin yerine gelmesi maksada doğrultusundan nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara, devlet doğrultusundan Müjdeli Haber iletildi. Buna göre kamu kurumu, çoğu değişik meslek grubu açısından nakit hizmete sunulacağını dile getirdi. İşte karşınızda devlet desteği ile uygulanabilecek işlere yönelik haberin ayrıntıları ve çok daha fazlası haberimizde...

Devlet, pek çok kurumlar aracılığı ile vatandaşlara ayrıntılı alanlardan maketi desteği sunmaya devam ediyor. Dışa bağımlılığı azaltmak ve böylece ülke ekonomisinin tekrardan çıkışa geçmesini sağlamak amacıyla hareket eden devlet, bu manada belirtilmiş koşulları yerine getiren Bütün ülke vatandaşlarını ayrıntılı bir şekilde geri ödemeli ya da geri ödemesiz bir şekilde hibe desteği sunmaya devam ediyor.

KOSGEB desteklerinde başvuru nasıl yapılır?

Kendi işinin patronu olmak amacıyla KOSGEB doğrultusunda gerçekleştirilen geri ödemeli kredi hizmetlerinden faydalanmanız mümkündür. Vatandaşların ise ilgili müracaat evrakları ile beraber KOSGEB şubelerine müracaat etmeleri gerekir. Başvuruların şahsen yapılması gerekir.

Devlet desteği sağlanan iş kolları neler?

Bir iş yerine sahip olmak isteyen ancak Şimdilik ne iş yapacağına henüz karar vermeyen vatandaşlar, kendi bütçelerini aşmadan destek almak suretiyle gerçekleştirecekleri meslekleri sıklıkla araştırıyor. Bu açıdan bakıldığında döneme giren KOSGEB, çok değişik alanda vatandaşları geri ödemeli ya da geri ödemesiz bir şekilde hibe desteği sağlamaktadır.