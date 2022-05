İşsizler başvurabilir: anında 4000 TL maaş hesaplara yatacak ve her ay düzenli bir şekilde verilecek. Türkiye'de işsizlik rakamlarının her geçen gün biraz daha artış göstermesiyle beraber buna bide koronavirüsü salgını eklendikten sonra üstüne bir de Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesi eklenince ortalık tamamen toz duman oldu. Vatandaşlar, pek çok sebepten dolayı işsiz kalmaya başladı ve böylece her geçen gün işsiz grubu biraz daha büyümeye devam ediyor. Türkiye İş Kurum, bu süreç içerisinde vatandaşların yanında olmaya ve onlara istihdam kapılarını açmaya devam ediyor. Bu kendi isteği dışında eşinden ayrılmış vatandaşları Türkiye İş Kurumu tarafından belirli bir süre boyunca maaş bağlanmakta ve böylece 2022 senesi içerisinde yapılan zam ile beraber bu maaşın tutarı 3792 TL'ye kadar çıktı.

Devlet bizzat kendisi bu ödemeyi yapacağını açıkladı. Artık buna göre işsiz kalan vatandaşların hesaplarına sadece bir kereye mahsus değiş aylarca maaş bağlanacak ve totalde 4000 TL'ye kadar çıkacak bu rakam. Türkiye İş Kurumu tarafından gerçekleştirilen son dakika açıklaması ile beraber işsiz kalan vatandaşlara maaş imkanı doğdu. Milyonlarca vatandaş müracaat işten birini yapmaları halinde belirli süre içerisinde İŞKUR'dan maaş alabilecek.

Türkiye İş Kurumu tarafından verilen işsizlik maaşı ne kadar?

Türkiye İş Kurumu tarafından uzun süre boyunca sigortalı bir şekilde çalıştıktan sonra kendi isteği haricinde çıkarılan vatandaşlara işsizlik maaşı veriliyor. İşsizlik maaşı alabilmek amacıyla pek çok koşullu yerine getirmek gerekir. Aranan koşullar genel itibariyle 3 yıl içerisinde en az 600 günlük bir prim ödemesinin yapılıyor olması gerekir. 120 gün aktif bir şekilde sigortaya sahip olmak ve böylece Kendi isteği haricinde yani istifa etmeden işten çıkarılmış olmak gerekir. Bütün bu şartları Taşıyan vatandaşlara 30 gün içerisinde müracaat işlemlerinin yapmaları halinde işsizlik maaşı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.