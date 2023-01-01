18 yaş üzerindekilere müjde var! En geç 6 gün içinde hesaplarınıza ödeme alacak, Borcunuzu ödeyeceksiniz

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan yeni borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi kampanyası 6 gün süre içerisinde düşük faiz olarak ödenecek. Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından başlatılan borç kapatma kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşları 6 gün içinde nakit kredi işlemlere hemen aynı gün içinde ödenecek.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yapılan bu işlemlerde nakit kullanmak isteyen kişilerin banka müşterisi olması durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde gerçekleştirilecek.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, 18 yaş üzerine borç kapatma kredisi ödemekte...

6 gün içinde başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu iki banka üzerinden sizlere düşük faizle kredi ödemesi yapılıyor. 18 yaşından büyük olmanız durumunda, Garanti Bankası veya Ziraat Bankası şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte giderek başvuru yapabilirsiniz.

Garanti Bankası ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda, alabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde 5 dakika içerisinde sonuç sizlere veriliyor. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması, bankalar tarafından istenen diğer şartlardan birisidir.

Garanti Bankası ve Ziraat Bankası, emekli maaşı olan, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara da ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi ödemesi yapmaktadır. Diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız için ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, sadece banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi yardımı ile kredi alabilir.