Bankamatik kartınız üzerinden ödeme! 20.000 TL'ye kadar, Ay sonuna ödeme verilecek, Hemen başvuru yapın ve onay alın

Bankamatik kartı üzerinden, Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan 20000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Akbank, ve Denizbank tarafından başlatılan 20000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyası ile ilgili bilgiler, vatandaşları mutlu etmeye devam ediyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda başvurularına gerçekleştirip, kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli kredi veriliyor.

Bireysel müşterilerin kredi kampanyalarına katılarak, başvuruları ile birlikte kredi ödemeleri olabileceklere bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredileri, sizlere 20000 TL ödeme olarak verilecek.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir, banka şubelerine gidecek zamanı olmayanlar ve bankaya gitmeden kredi onay alıp almadığını öğrenmek isteyen kişiler SMS atabilir.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp, kullanmak istediğiniz tutarı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin.

Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu için cebimde kredi kampanyasına katılmamız gerekiyor. Cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim TC kimlik doğum tarihini yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermeniz durumunda başvuru yapmış olursunuz.