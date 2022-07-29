18 Yaş üzerinde olan ev hanımlarına Akbank ve Denizbank 27000 TL Nakit Vereceğini Açıkladı...

Akbank ve Denizbank ev hanımı olan vatandaşlara 27000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Akbank ve Denizbank, ev hanımı olan çok işler için başlatmış olduğu bu kampanyada 27000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Bankaların kredi şartlarına uygun olan ev hanımları da gelir belgesiz olarak bu iki banka üzerinden kredi kullanabilecek, aldıkları kredilerde 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirerek, 90 gün ertelemeli, ilk taksit ödemesini yapabilecek.

Akbank ve Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması yeterli. Bu iki banka üzerinden kredi kullanmanız durumunda, Akbank ve Denizbank, sizlere 27000 TL kredi haricinde kredi kartı işlemleri de yapmaktadır.

BAŞVURU

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak için kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 44 25 numarasına göndererek, Akbank'ın SMS Kredi, servis numarasıyla kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ayrıca Akbank Direkt uygulamasını kullanarak da bu bankanın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılabiliyor. Özellikle ev hanımı olan kişiler, Akbank üzerinden kredi kartı kullanıyorlarsa Akbank Direkt uygulamasına girerek kendilerine tanımlı olan kredi limitini hemen kendi hesaplarına yatırabilir ve banka şubelerine gitmelerine gerek kalmaz.

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise başvurularını aynı Akbank'ta olduğu gibi, kredi başvurusunu SMS ile yapabilmektedir. Denizbank, cep telefonu üzerinden atacağınız mesaj sonrasında kimlik numaranız üzerinden kredi işlemlerini yaparak sizlere 27000 TL'ye onay verip vermediğini gösterir. Cebimde kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermesi durumunda, Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.